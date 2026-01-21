ریچارد بنیت: کشورها از تدوین آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، می گوید در گروه کاری سازمان ملل جهت مبارزه علیه تبعیض در برابر دختران و زنان شامل می شود.

آقای بنیت بار دیگر خواستار مشارکت معنی دار زنان افغان در همه امور کشور گردید.

بنیت همچنان از کشور های جهان خواست تا حامی تدوین اپارتاید جنسیتی منحیث جنایت علیه بشریت باشند.

آقای بنیت به روز چهارشنبه طی پیامی در صفحه اکس خود نوشت :" همزمان با آغاز بحث‌ها در مورد معاهده جنایت علیه بشریت در نیویارک، من به گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران WGDAWG می‌ پیوندم و خواستار مشارکت معنادار زنان افغان شده و کشورها را تشویق می ‌کنم تا از تدوین آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند."

این در حالیست که روز قبل گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت زنان در افغانستان، با نشر بیانیه ‌ای از کشورهای جهان خواسته اند که در پیمان جدید جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت "اپارتاید جنسیتی" را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند.

در این بیانیه آمده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، "کارزار نظام‌ مند و نهادینه ‌شده را برای حذف زنان و دختران افغان" به راه انداخته اند که صدور انبوهی از فرمان‌های محدود کننده شامل آن می‌باشد.

طالبان که در نزدیک به چهار و نیم سال گذشته بر افغانستان حاکم اند، محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع و آنان را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم و شمار زیاد حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی محروم کرده اند.

در بیانیه آمده است که درج اپارتاید جنسیتی در این پیمان جدید، گام ضروری برای از بین بردن اپارتاید جنسیتی است.

در واکنش به انتقادهای بین‌المللی، طالبان رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ و سنت مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.