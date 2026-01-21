امریکا هفتمین نفت کش تحریم‌ شده مرتبط با ونزویلا را توقیف کرد

فرماندهی جنوبی اردوی ایالات متحده در پستی در رسانه‌ های اجتماعی اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده هفتمین نفت کش تحریم ‌شده مرتبط با ونزویلا را توقیف کردند. به اساس گزارش فرماندهی ، این توقیف روز سه‌ شنبه در بحیره کارایب " کشتی ساگیتا را بدون حادثه توقیف کرد."

فرماندهی جنوبی ایالات متحده اعلام کرد که این نفت کش " در حال سرپیچی از قرنطینه تعیین‌ شده توسط رییس‌ جمهور ترمپ برای کشتی‌های تحریم ‌شده در کارایب بود." فرماندهی همچنان خاطرنشان کرد که این توقیف "عزم ما را برای اطمینان از این نشان می دهد که تنها نفتی که از ونزویلا خارج می‌ شود، نفتی باشد که به طور مناسب و قانونی هماهنگ شده باشد."

پست اردوی ایالات متحده در رسانه‌های اجتماعی، ویدیوی هوایی طبقه ‌بندی نشده ‌ای از حرکت ساگیتا در کارایب را نشان داد. جزییات عملیات نظامی و آنچه در کنار کشتی اتفاق می‌ افتد، ارایه نشده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، روز چهارشنبه در داووس سویس، در مجمع جهانی اقتصاد گفت که ایالات متحده "۵۰ میلیون بشکه نفت از ونزویلا خارج کرده است" و " ونزویلا در شش ماه آینده پول بیشتری نسبت به ۲۰ سال گذشته به دست خواهند آورد."

آقای ترمپ روز سه ‌شنبه در یک جلسه توجیهی در قصرسفید خاطرنشان کرد که ایالات متحده میلیون‌ها بشکه نفت ونزویلا را در بازار آزاد می ‌فروشد. او گفت: "ما به گونه باورنکردنی در حال کاهش قیمت نفت استیم."

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیه امریکا روز سه ‌شنبه اعلام کرد که ساگیتا یک کشتی با پرچم پاناما است که متعلق به شرکتی به نام Sunne Co Limited است که به گفته وزارت مالیه، مالک چندین کشتی دیگر تحت تحریم ایالات متحده نیز می ‌باشد.

وزارت مالیه همچنین خاطرنشان می‌ کند که گفته می ‌شود ساگیتا بخشی از ناوگان سایه کشتی‌هایی است که نفت را از کشورهای تحریم‌ شده مانند ایران، روسیه و ونزویلا حمل می‌کنند.

از ۱۰ دسمبر سال گذشته، ایالات متحده هفت نفت کش مرتبط با ونزویلا را توقیف کرده است. شش مورد از این توقیف‌ها در منطقه کارایب و یکی در اقیانوس اطلس شمالی رخ داده است.

اردوی ایالات متحده حضور قدرتمندی در کارایب ایجاد کرده است. نیروهای امریکایی اوایل این ماه وارد ونزویلا شد و نیکولاس مدورو، رهبر ونزویلا و همسرش را دستگیر کردند. این دو نفر به نیویارک منتقل شدند و با اتهاماتی مبنی بر قاچاق مواد مخدر و همکاری با کارتل‌های مواد مخدر-تروریستی روبرو استند. آنها این اتهامات را رد کرده‌اند.