استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح، می‌گوید که رییس جمهور دونالد ترمپ به وی دستور داده است تا به رژیم ایران بگوید که در هر معامله برای برآورده کردن خواست‌های ایالات متحده مبنی بر توقف فعالیت‌های مخرب آن کشور، غنی سازی یورانیم را به گونۀ کامل متوقف کند.

ویتکاف روز شنبه در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت که یکی از "خطوط سرخ" ایالات متحده که رییس جمهور دستور داد تا در مذاکرات غیرمستقیم اخیر با تهران برجسته شود "توقف کامل غنی‌سازی" یورانیم است.

ویتکاف و جرد کوشنر، مشاور غیررسمی رییس جمهور ترمپ، در یک ماه گذشته با میانجی‌گری عمان، دو دور مذاکرات غیرمستقیم را با رژیم ایران در مسقط و ژنیو برگزار کردند.

بدر البوسعیدی، وزیر خارجۀ عمان، که میانجی این گفتگوها بود، روز یکشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که دور سوم این گفتگوها روز پنجشنبه در ژنیو برگزار خواهد شد.

قصر سفید تا زمان نشر این گزارش به پرسش صدای امریکا در مورد تایید دور بعدی گفتگوها با ایران، پاسخ نداده است.

ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که با وصف ادعای دیرینۀ رژیم ایران مبنی بر اینکه برنامۀ غنی‌سازی آن کشور برای مقاصد ملکی است، تهران یورانیم را به میزان خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده است که "بسیار بلندتر" از سطح ضروری برای مقاصد ملکی است.

او با اشاره به رژیم ایران گفت: "آنان برای دستیابی به مواد لازم صنعتی جهت ساختن بم، احتمالاً یک هفته فاصله دارند و این واقعاً خطرناک است."

رییس جمهور دونالد ترمپ همواره هشدار داده است که اگر رژیم ایران از فعالیت‌‌های مخرب، به شمول تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، کشتار معترضان ضد حکومتی، انکشاف میزایل‌های بالستیکی و حمایت از تروریستان نیابتی در منطقه، دست نبردارد، ایالات متحده علیه این رژیم اقدام نظامی خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ در دو ماه گذشته با اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به شرق میانه، به شمول دو کشتی طیاره‌بردار، این هشدارهایش را علیه رژیم ایران دنبال کرده است.