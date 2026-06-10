نمایشگاه آثار هنری زنان افغان در لندن

سازمان بین المللی مهاجرت یا آی او ام به مناسبت هفته پناهندگان سال ۲۰۲۶ ، نمایشگاه از آثار هنری زنان افغان تحت عنوان ( روایتهای از مبارزه و استقامت) را از تاریخ ۱۲ تا ۲۳ جون درلندن راه اندازی میکند.
این نمایشگاه از طریق عکاسی، روایت های شخصی و آثار هنری دریچه ای به زندگی زنان افغان باز کرده و واقعیتهای آوارگی و هم استقامت آنانرا به تصویر میکشد.
آثاری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشود، شامل روایتها و شهادتهای زنان افغان است که در افغانستان وبریتانیا زندگی میکنند، آثار هنری شمسیه حسنی، نخستن هنرمند زن گرافیتی افغانستان و مجموعه از عکسهای از زنانی که پس از فرار خطرات جدی و شخصی در بریتانیا در حال ساختن دوباره زندگی خود هستند.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید، در حالیکه برای نسلهای متمادی، زندگی در افغانستان تحت تأثیر درگیریها، شوکهای اقلیمی و آوارگی شکل گرفته است. زنان و دختران سنگینترین بار این شرایط را بر دوش کشیدهاند و حقوق و آزادیهای آنان در سالهای اخیر بیش از پیش محدود شده است. میلیونها نفر همچنان آواره هستند و بسیاری هنوز در چنین شرایطی زندگی میکنند. در حالی که جهان با درگیریهای متعدد، جدید و طولانیمدت روبهرو است، سازمان بینالمللی مهاجرت از جامعه جهانی میخواهد زنان افغان را فراموش نکند.
این نمایشگاه توسط سازمان بینالمللی مهاجرت بریتانیا (IOM UK) در کلیسای سوت وارک لندن به عنوان بخشی از برنامه رسمی هفته پناهندگان ۲۰۲۶ برگزار میشود. هفته پناهندگان بزرگترین جشنواره هنری و فرهنگی جهان است که خلاقیت و استقامت پناهندگان و افرادی را که به دنبال پناهگاه هستند ، تجلیل میکند.
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