در پی درگیریهای اخیر بین افغانستان و پاکستان، کابل و اسلام آباد تایید کرده اند که دو طرف به هدف پایان دادن به تنشها، در چین مذاکره میکنند.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه (دوم اپبریل) به خبرنگاران گفت که هردو طرف تلاش دارند تا یک راه حل را برای پایان دادن به تنش ها دریابند.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه آن کشور، در سفر اش به چین با همتای چینی خود در مورد افغانستان و صلح و ثبات در منطقه، صحبت کرده است.
در همین حال، ضیا احمد تکل، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز در اعلامیهای گفته است که مذاکرات میان دو طرف به "ابتکار" و "میانجیگری" حکومت چین در شهر ارومچی برگزار میشود.
در اعلامیه آمده است که حکومت طالبان "باور دارد که تعامل دیپلوماتیک مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و تفاهم سازنده میتواند به موضوعات موجود میان دو کشور راه حل عملی و دوامدار" دریابد.
درگیریهای مسلحانه میان افغانستان و پاکستان از اواخر ماه فبروری به اینسو ادامه دارد و تا کنون، تلاشهای دیپلوماتیک به منظور توقف این درگیری بینتیجه بوده است.
مقامهای پاکستانی همواره طالبان را به پناه دادن به گروه طالبان پاکستانی متهم میکنند - اتهامی که طالبان، آن را همواره رد کرده اند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در مورد مذاکرات در چین گفت که "افغانستان باید در برابر گروههای تروریستی که از خاک آن کشور علیه پاکستان استفاده میکنند، گامهای عملی" بردارد.
حکومت طالبان مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.
با تشدید درگیریهای اخیر میان افغانستان و پاکستان، ایالات متحدۀ امریکا هردو طرف را به کاهش تنشها از ورای گفتگو و دیپلوماسی ترغیب کرده است.
قصر سفید در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا گفته بود که "ایالات متحده همه اشکال تروریزم را محکوم کرده و هر دو طرف را ترغیب میکند تا تضمین کنند که قلمرو شان توسط گروههای تروریستی به منظور حملات فرامرزی علیه همسایگان شان استفاده نشود."
درگیرها میان افغانستان و پاکستان منجر به کشته شدن دهها نفر به شمول غیرنظامیان شده است.
نهادهای جهانی به شمول سازمان ملل متحد ضمن تقاضا برای "کاهش تنشها و آتشبس بیدرنگ" گفته اند که بر مبنای قوانین بینالمللی، تمامی طرفهای درگیر در منازعات باید به غیرنظامیان حرمت گذاشته و از آنان محافظت کنند.
گروه