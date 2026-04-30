ارایه کمک های بشری به کودکان افغانستان

سفارت فرانسه در واشنگتن در یک اقدام بشر دوستانه جهت حمایت و همکاری با نهاد های غیر انتفاعی آشیانه و صندوق پولی بورسیه تحصیلی برای دختران مهاجر شام سه شنبه برنامهٔ را برگزار کرد.

در این برنامه سانیا یونسی رییس نهاد آشیانه در اشاره به فعالیت های فعلی آن نهاد گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان تدریس شاگردان تا صنف ششم ادامه دارد اما برنامه های تفریحی همه لغو شده است.

خانم یونسی افزود:" ما برنامه‌هایی مثل فوتبال برای دختران داشتیم. بعضی از دخترانی که در تیم فوتبال آشیانه بودند، در نهایت به تیم ملی راه پیدا کردند. برنامه‌های هنری برای دختران داشتیم که لغو شده است. بنا هر فعالیت تفریحی که داشتیم، هنر، کامپیوتر، ورزش، همه لغو شده‌اند".

خانم یونسی یک سال قبل نهاد ستارلایت، صندوق پولی بودیجه تحصیلی برای دختران مهاجر، را نیر اساس گذاشت. او گفت:" امسال سه دختر برنده این بورسیه شدند دو دختر از افغانستان و یک دختر دیگر از فلیپین."

ساره لودین یکی از دختران جوان افغان که تازه با ستارلایت همکاری را آغاز کرده ایجاد صندوق بودجه پولی برای دختران را یک اقدام مهم می خواند و گفت:" من به استارلایت در تمام امور بازاریابی و هر چیزی که برای ساخت آن به من نیاز دارد، چه برای تبلیغات و چه برای برنامه ‌نویسی، کمک می ‌کنم."

در همین حال سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که مهمان خاص در این ضیافت بود با اظهار نگرانی از وضعیت کودکان در افغانستان گفت که اطفال افغانستان از حق دسترسی به غذای خوب و تعلیم و تربیه با کیفیت محروم استند.

خانم سمر افزود" البته کمک به اطفال افغانستان در هر حالت بسیار اساسی و بنیادی است چون اطفال ما آینده افغانستان است. در هر حالت باید حقوق شان حفظ شود و زمینه تربیه لازم برایشان مساعد شود تا ما از رفتن اطفال به طرف جنگ و منازعه جلوگیری کنیم."

کارل اندرفورد معاون پبشین وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب آسیا نیز در این محفل حضور داشت . وی به اهمیت ادامه همکاری با مردم افغانستان اشاره کرد و گفت:" مهم است که این پیام را برسانیم که حتی اگر ما افغانستان را ترک کرده‌ایم، بسیاری از مردم اینجا هنوز به مردم افغانستان علاقه‌ی زیادی دارند و می‌خواهند به هر طریقی که می‌توانیم به آنها کمک کنیم. ما حضور نظامی نداریم، اما می‌خواهیم حضور بشردوستانه داشته باشیم و کمک کنیم، حتی اگر به صورت حداقلی باشد، زیرا ما آن نوع بودجه‌ای را که قبلاً داشتیم، نداریم، حداقل برای اینکه به مردم افغانستان نشان دهیم که برای ما مهم هستند و می‌خواهیم زندگی آنها بهبود یابد."

جیمز کننگهم سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و همسراش که از سال ۲۰۱۴ با نهاد آشیانه کمک و همکاری کرده است نیز در این رویداد حضور داشتند.

آقای کننگهم گفت:" ما اینجا استیم بخاطر خدماتی که آنها انجام می دهند مهم است. این نه تنها کمک به کودکان و خانواده ها در افغانستان است بلکه امیدوارم بیانگر آن باشد که پس از آن همه مشکلات هنوز هم علاقمندی در مورد اینکه در افغانستان جی می گذرد موجود است. "

نهاد آشیانه سه دهه قبل در افغانستان برای حمایت از کودکان خیابانی و آسیب‌پذیر در کابل ایجاد گردید. تا کنون دها هزار کودک و خانواده هایشان از خدمات آموزشی، حرفه‌ ای و صحی این نهاد مستفید شده اند.