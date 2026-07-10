شکست؛ گزارشی در مورد افغانستان از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱

نهاد تحقیقی شبکۀ تحلیلگران افغانستان گزارشی را زیر نام "شکست" نشر کرده است که در آن عوامل سقوط حکومت پیشین افغانستان و حاکم شدن طالبان بر این کشور را برجسته کرده است.

این گزارش به گونۀ خاص به "اختلاف‌های عمیق سیاسی در درون حکومت افغانستان، فساد گسترده، جنگ فزاینده توسط خود افغان‌ها، مذاکرات ایالات متحده-طالبان که در آن حکومت افغانستان در حاشیه رانده شد، خروج بی‌قید و شرط قوای خارجی در افغانستان و برگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱" تمرکز کرده است.

حکومت ناروی در اکتوبر ۲۰۲۴ کمیسیونی را به رهبری بیون تور گودل، وزیر دفاع و خارجۀ پیشین ناروی موظف کرد تا فعالیت‌های ناروی را بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ در افغانستان ارزیابی کند که مشارکت نظامی، کمک انکشافی، تلاش‌ها برای صلح و در نهایت خروج پرهرج و مرج سال ۲۰۲۱ از افغانستان شامل آن می‌باشد.

پنج بخش عمدۀ تحقیق جدید ارزیابی "نهادهای دموکراتیک و انتخاباتی، امنیت، انکشاف و کمک اقتصادی، صلح و مفاهمه و حقوق بشر" است.

پیش از این حکومت ناروی تحقیق دیگری را نیز در مورد افغانستان راه اندازی کرده بود که از کنفرانس بن تا مرحلۀ انتقال مسوولیت‌های امنیتی به قوای افغان -۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴- را در بر می‌گرفت و در آن کاستی‌های دیرینۀ نظام سیاسی افغانستان برجسته شده بود. رهبری این تحقیق را توماس رتیگ، رییس و بنیانگذار شبکۀ تحلیلگران افغانستان به عهده داشت.

در نتیجه گیری گزارش اخیر آمده است که حکومت ناروی، مانند اکثر شرکای ایتلافی، به جای آنکه بهترین سود افغانستان را در نظر بگیرند، روابط خود را با ایالات متحده ارجحیت دادند.

یک کمیتۀ موظف از سوی پارلمان آلمان نیز در فبروری ۲۰۲۵ گزارش مشابهی را در مورد افغانستان نشر کرده و دخالت آن کشور را در افغانستان "شکست استراتیژیک" نامیده بود.

وزارت جنگ ایالات متحده نیز گزارشی را در مورد روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نشر کرده است که به گفتۀ مقام‌های حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ "جامع‌ترین، شفاف‌ترین و صادقانه‌ترین" گزارشی خواهد بود که مردم امریکا را از چگونگی رویدادها با خبر خواهد کرد.

رییس جمهور دونالد ترمپ و نمایندگان جمهوریخواه در کانگرس ایالات متحده، همواره روند خروج قوای خارجی را از افغانستان "پرهرج و مرج" و "فاجعه بار" عنوان و حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده را در این زمینه مقصر می‌خوانند.