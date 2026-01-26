اردوی اسراییل گفته است که جسد ران گویلی، آخرین گروگان در غزه را پیدا کرده اند و بقایای وی برای دفن به اسراییل بازگردانده خواهد شد.

این انکشاف بزرگ، می‌تواند راه را جهت آغاز دور دوم برنامۀ صلح ایالات متحده برای غزه، هموار سازد.

اردوی اسراییل در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که جسد "ران گویلی سرباز اسراییلی، گروگان متوفی، شناسایی شده و برای خاک‌سپاری بازگردانده خواهد شد."

در این پیام آمده است که "استناد بر معلومات و استخبارات موجود، گویلی ۲۴ ساله که در چوکات نیروهای ویژۀ پولیس اسراییل خدمت می‌کرد، صبح ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ در جنگ کشته شده و جسد او به غزه انتقال داده شده بود."

اردوی اسراییل، در این پیام ضمن "ابراز تسلیت به خانواده‌های گروگان‌های فوت شده" تاکید کرده است که به "حمایت خود از خانواده‌ها و برگشت کنندگان ادامه داده و جهت تقویت امنیت شهروندان اسراییل اقدام خواهد کرد."

اردوی اسراییل در پیام شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که "رسما گروگان دیگری در غزه در اسارت نیست."

گام کلیدی بعدی در راستای اجرای توافق صلح، باز گشایی گذرگاه رفح بین غزه و مصر توسط اسراییل است تا فلسطینی‌ها بتوانند به این منطقه تردد کنند.

دفتر بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل اعلام کرده است که اسراییل به محض پیدا شدن جسد گویلی، این گذرگاه را بازگشایی خواهد کرد.

اسیتف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده می‌گوید که بحث‌های وی با نتنیاهو در روزهای اخیر هفته "مثبت" بود. ویتکاف افزود که در بحث با بنیامین نتنیاهو، پیشرفت در مورد توافق آتش‌بس واشنگتن و طرح صلح غزه را در پرتوی عملیات نظامی مداوم اسراییل در این منطقه بررسی کردند.

ویتکاف در یک بیانیه اذعان داشت که ملاقات روز یکشنبه (۲۵ جنوری) با صدراعظم اسراییل، روی "تداوم پیشرفت و برنامه‌ریزی برای اجرای مرحلۀ دوم صلح بیست ماده‌ای رییس جمهور ترمپ برای غزه" متمرکز بود.

ویتکاف، احتمالا با اشاره به وضعیت سرکوب بی رحمانۀ اعتراضات توسط ایران و اقدامات احتمالی نظامی ایالات متحده، خاطر نشان کرد که مذاکرات وی با نتنیاهو شامل "مسایل گسترده‌تر منطقه‌ای" نیز بود.

استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، پس از مذاکرات سه جانبه روسیه، ایالات متحده و اوکراین که پیش از این در امارات متحده عربی برگزار شده بود، آخر هفته به اسراییل سفر کردند.