ادامه اعتراضات جوانان در هند

رهبران جنبش جوانان سوسک (کاکروچ) هند که رهبری اعتراضات ضد حکومتی را به عهده دارند، روز جمعه گفتند که حکومت برای ارایه پاسخ به درخواست آنان برای استعفای وزیر معارف، تا بعدازچاشت روز شنبه مهلت خواسته است. این درخواست پس از مذاکرات میان دو طرف مطرح شد.

این مذاکرات، نخستین دیدار جدی میان دو طرف پس از دور مقدماتی گفتگوهای روز دوشنبه میباشد.

این تظاهرات در حمایت از جوانانی راه اندازی شد که در ماه می پس از افشای اوراق امتحانات سراسری آسیب دیده اند.

دانشجویان و معترضان می‌گویندکه افشای برگه های امتحان سراسری ورود به دانشگاه طب، در ماه می که حدود دو میلیون دانشجو را مجبور به تغیر رشته کرد و همچنان منجر به خودکشی برخی دیگر شد، نشان‌دهندۀ فساد گسترده در دستگاه آموزش و پرورش آن کشور است.

این اعتراضات ، بزرگترین چالش عمومی برای نرندرا مودی، صدراعظم هند، در سومین دور ماموریت اش به شمار می رود.