وزیر جنگ ایالات متحده امریکا می‌گوید که تحقیقات در مورد چگونگی روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، تا تابستان سال ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد.

پیت هگسیت در گفتگو با خبرنگاران، این تحقیقات را یک بررسی "جامع" از آنچه در جریان خروج سال ۲۰۲۱ رخ داد، توصیف کرد.

او گفت: " تمام تحقیقات کامل شده و بازبینی اسناد محرم نیز به پایان رسیده است. گزارش تقریباً کامل شده است. ما می‌خواهیم مطمین شویم که همه جوانب را زیر ذره‌بین قرار دهیم و کار را درست انجام دهیم، ، به‌خاطر پیامدهایی که دارد. ما از ابتدا آن را بسیار جدی گرفتیم. "

هگسیت افزود که این گزارش یک بازبینی واقعی بوده و اواخر تابستان امسال منتشر خواهد شد.

هیات ویژهٔ بازنگری روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان به دستور رییس جمهور دونالد ترمپ، و توسط پیت هگسیت، وزیر جنگ این کشور تشکیل شده، تا جامع‌ترین بازبینی پس از عملیات نظامی را در تاریخ معاصر ایالات متحده انجام دهد.

نیروهای امریکایی در ماه اگست سال ۲۰۲۱ از افغانستان، بیرون شدند. رییس جمهور دونالد ترمپ و نمایندگان جمهوریخواه در کانگرس ایالات متحده، همواره روند خروج قوای خارجی را از افغانستان "پرهرج و مرج" و "فاجعه بار" عنوان کرده اند.

ترمپ همچنین ضمن انتقاد از چگونگی روند خروج از افغانستان، با اشاره به وزیر جنگ امریکا گفته بود که "به این مرد نمی‌گویم که چه کند، اما می‌گویم که اگر من به جایش می‌بودم، هریک از کسانی را که در این روند دخیل بودند، منفک می‌کردم."

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در پیوند به این اظهارات ترمپ گفت که هر یک از ابعاد آنچه در جریان خروج از افغانستان اتفاق افتاد، به گونۀ کامل بررسی و حسابدهی خواهد شد.