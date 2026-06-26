روبیو: اسراییل و لبنان نخستین گام را به سوی صلح برداشتند

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، روز جمعه (۲۶ جون) گفت که اسراییل و لبنان با میانجیگری امریکا یک 'توافق مقدماتی" را امضا کردهاند؛ توافقی که به گفته او "نخستین گام" در مسیر صلح پس از ماهها درگیری میان اسراییل و گروه حزبالله لبنان است.
به گزارش اسوشیتدپرس، این توافقنامه از سوی یحییل لایتر، سفیر اسراییل در امریکا و ندا حماده، سفیر لبنان در واشنگتن دی سی، امضا شده است. مقامات رسمی هنوز جزئیات و مفاد دقیق این توافق نامه را نشر نکردهاند.
ندا حماده، سفیر لبنان در امریکا، پس از امضای این توافقنامه با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: "این چارچوب، نخستین گام در مسیر احیای حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، تأمین توقف دایمی و نهایی خصومتها و فراهمکردن زمینه بازگشت مردم به سرزمینشان است تا همه شهروندان لبنانی بتوانند در صلح، امنیت و رفاه زندگی کنند. "
از سوی دیگر، یحییل لایتر، سفیر اسراییل در واشنگتن، هدف نهایی این توافق را دستیابی به یک صلح پایدار دانست و تصریح کرد: "هدف ما صلح واقعی است؛ جایی که هر دو کشور در امنیت کامل زندگی کنند و حاکمیت اسراییل و لبنان محترم شمرده و محافظت شود. در این توافقنامه سهجانبه مبتنی بر عملکرد، ایران بیرون است، حزبالله بیرون است و مسیر صلح میان اسراییل و لبنان باز شده است. "
این توافق پس از چهار روز مذاکرات فشرده میان هیئتهای اسراییلی و لبنانی در واشنگتن به دست آمد؛ مذاکراتی که با میانجیگری ایالات متحده در وزارت خارجه امریکا برگزار شد.
بر اساس گزارشها، یکی از طرحهای مطرحشده در این نشستها ایجاد "مناطق آزمایشی" در جنوب لبنان است؛ طرحی که بر بنیاد آن، مسوولیت امنیتی برخی مناطق به اردوی لبنان واگذار میشود. در مقابل، اسراییل خواستار خلع سلاح حزبالله و جلوگیری از بازگشت این گروه به مناطق مرزی است.
لبنان در جریان مذاکرات خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای اسراییلی از مناطق تحت کنترول این کشور در جنوب لبنان شده بود، اما اسراییل تاکید کرده است که هرگونه عقبنشینی باید به اجرای تعهدات امنیتی و خلع سلاح حزبالله مشروط باشد.
این مذاکرات در حالی برگزار شد که تنشها در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و گزارشهایی از هشدارهای اردوی اسراییل به ساکنان برخی مناطق مرزی و ادامه عملیات نظامی علیه مواضع حزبالله نشر شده است.
در همین حال، ایالات متحده در تلاش است با ایجاد یک راهکار نظارتی از طریق قوماندانی نیروهای مرکزی امریکا (سنتکام)، بر اجرای هرگونه توافق احتمالی نظارت کرده و از تشدید دوباره تنشها در جنوب لبنان جلوگیری کند.
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