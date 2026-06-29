اسراییل در حالی از ادامهٔ عملیات برای انهدام زیرساختهای گروههای مسلح در لبنان خبر داده که حزبالله توافق اخیر میان حکومت لبنان و اسراییل را رد کرده و آن را نقض حاکمیت لبنان و نوعی تسلیم در برابر اسراییل خوانده است.
بنیامین نتنیاهو، صدراعظم و اسراییل کاتز، وزیر دفاع اسراییل در بیانیه مشترکی گفته اند که نیروهای این کشور در جنوب لبنان باقی خواهند ماند و به عملیات خود برای انهدام زیرساختهای گروههای مسلح، رفع تهدید علیه شهرهای شمالی اسراییل و تامین امنیت شهروندان ادامه خواهند داد.
در تازهترین مورد، اردوی اسراییل روز یکشنبه یک تونل زیرزمینی گروه حزبالله در روستای مجدل زون در جنوب لبنان را که بیش از ۲۰۰ متر طول و ۲۵ متر عمق داشت، منهدم کرد.
در همین حال محمود قماطی، معاون شورای سیاسی حزبالله روز یکشنبه گفت که با توافقنامهٔ تازه میان لبنان و اسراییل مخالفت خواهد کرد و برای شکست آن از نظر سیاسی و عملی تلاش میکند.
اسراییل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده روز جمعهٔ گذشته یک 'توافق مقدماتی" را امضا کردند.
اردوی اسراییل گفته است که این تونل شامل صدها سلاح و چندین سکوی پرتاب بوده که برای هدف قرار دادن خاک اسراییل و شهروندان این کشور طراحی شده بود. به گفتهٔ اردوی اسراییل این تونل با تجهیزات ایرانی ساخته شده بود.
در بیانیه نتنیاهو و کاتز همچنین آمده است که اسراییل پیش از نابود کردن تونل، ایالات متحده و نماینده امریکا در لبنان را در جریان این موضوع قرار داده بود.
محمود قماطی در گفتگو با شبکه تلویزیونی لبنانی "الجدید" گفت که این گروه از همان ابتدا با توافقی که با میانجیگری ایالات متحده انجام شد مخالفت کرده، مذاکرات منتهی به آن را رد کرده و این روند را رویکردی اشتباه توصیف کرده است.
قماطی گفت که حزبالله قصد ندارد هواداران خود را بسیج کند یا اقدامات تنشزا ایجاد کند، زیرا به باور او این توافق خودبهخود شکست خواهد خورد و امکان تحمیل آن بر مردم لبنان وجود ندارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، روز جمعه (۲۶ جون) گفت که اسراییل و لبنان با میانجیگری امریکا یک 'توافق مقدماتی" را امضا کردهاند؛ توافقی که به گفته او "نخستین گام" در مسیر صلح پس از ماهها درگیری میان اسراییل و گروه حزبالله لبنان است.
این توافق پس از چهار روز مذاکرات فشرده میان هیاتهای اسراییلی و لبنانی در واشنگتن به دست آمد؛ مذاکراتی که با میانجیگری ایالات متحده در وزارت خارجه امریکا برگزار شد.
گروه