لبنان از امریکا خواست برای توقف حملات بر اسراییل فشار بیاورد

رهبران لبنان از سفیر امریکا در بیروت خواسته اند تا به منظور استحکام آتش‌بس، بر اسراییل فشار بیاورد تا حملات خود را بر لبنان متوقف کند.

جوزف عون، رییس جمهور و نواف سلام، صدراعظم لبنان در دیدارهای جداگانه با مایکل عیسی، سفیر ایالات متحده در بیروت روی مسایل مرتبط به سومین نشست نمایندگان لنبان و اسراییل که قرار است به روزهای پنجشنبه و جمعهٔ هفتهٔ جاری در واشنگتن برگزار شود، گفتگو کردند.

رییس جمهور لبنان گفت که در این دیدار از عیسی خواسته است تا جهت توقف حملات و نقض‌های جاری، بر اسراییل فشار بیاورد.

حزب‌الله و اسراییل باوجود آتش‌بس، به حملات بر یکدیگر ادامه داده و هر یک طرف مقابل را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند.

در همین حال نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله روز سه شنبه بار دیگر بر تسلیم نشدن تاکید کرده و از لبنان خواست از مذاکرات کناره‌گیری کند.

قاسم مذاکرات بین لبنان و اسراییل را تنها به نفع اسراییل خواند و گفت که سلاح‌های این گروه بخشی از مذاکرات جاری بین لبنان و اسراییل نیست و متعهد شد که جنگجویانش به گفته او میدان جنگ را برای نیروهای اسراییلی به "جهنم " تبدیل خواهند کرد.

اسراییل همواره هدف نهایی مبارزه علیه حزب‌الله را خلع سلاح این گروه از طریق نظامی و یا دپلوماتیک خوانده است.

قاسم تاکید کرد که لبنان مسوولیت مذاکره بر اهداف حاکمیتی لبنان را بر عهده دارد و افزود که این گروه آماده است در صورت توقف حملات اسراییل، اخراج کامل نیروهای اسراییلی از لبنان، استقرار آتش‌بس در ساحهٔ جنوبی دریای لیتانی، آزادی زندانیان، بازگشت همه آوارگان به خانه‌هایشان و بازسازی با آنان همکاری نماید.

در همین حال نواف سلام، صدراعظم لبنان روز دوشنبه در مصاحبه با رسانهٔ العربیهٔ عربستان سعودی پبش‌شرط‌های برای صلح گذاشت و گفت که در حال حاضر لبنان درگیر گفتگوهای مقدماتی با اسراییل است تا برای ورود به مذاکرات اساسی‌تر آماده شوند.

صدراعظم لبنان گفت که پس از آن‌که خواسته‌های لبنان اجرا شود، کشورش آماده است درباره شرایط صلح در چارچوبی گسترده‌تر گفتگو کند.

پیش از این سفیران اسراییل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در تاریخ‌های ۱۴ و ۲۳ اپریل دو دور مذاکرات را برگزار کردند که به هفته‌ها درگیری بین اسراییل و حزب‌الله پایان داد.