تعهد ایالات متحده و پاکستان برای گسترش همکاری ها

رهبری ایالات متحده روز استقلال پاکستان را به مردم این کشور تبریک گفت. پاکستان در ۱۴ اگست، روز استقلال خود را جشن می‌گیرد و در این روز ، واشنگتن از همکاری دیرینه با اسلام آباد قدردانی کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به نمایندگی از این کشور، پیام تبریکی صادر کرد که در آن آمده است:"ما صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مردم پاکستان به مناسبت روز استقلالشان پیشکش می‌کنیم. ما از تعهد پاکستان به مبارزه با تروریزم و همکاری تجارتی و اقتصادی تقدیر می‌کنیم."

در پیام وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، همچنان آمده است که واشنگتن خواهان گسترش همکاری با پاکستان در حوزه‌های جدید اقتصادی، گسترش مشارکت در بخش مواد معدنی کلیدی، هیدروکاربن‌ها و سایر مشارکت‌های تجارتی است.

پیش از این، آخرین دور مذاکرات بین ایالات متحده و پاکستان در مورد همکاری‌های ضد تروریزم در ۱۲ آگست ۲۰۲۵ در اسلام آباد برگزار شد که طی آن هر دو کشور بر تعهد مشترک خود جهت مبارزه با همه اشکال تروریزم تاکید کردند.

آخرین دور مذاکرات به رهبری گریگوری دی لوگرفو، سرپرس ادارۀ هماهنگی امور مبارزه با تروریزم وزارت امور خارجه ایالات متحده، و نبیل منیر، نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد، برگزار شد.

هر دو طرف بر گام‌های مؤثر علیه تهدیدات تروریستی تأکید کردند که شامل بحث در مورد مبارزۀ مؤثر با تهدیدات ناشی از اردوی آزادی‌بخش بلوچستان (BLA)، داعش-خراسان (ISIS-K) و تحریک طالبان پاکستان (TTP) بود.



