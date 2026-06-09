رییس جمهور ترمپ تاد بلانچ را رسماً برای سمت لوی سارنوالی امریکا معرفی کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، تاد بلانچ را رسماً برای سمت لوی سارنوال امریکا معرفی کرد.

قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرد که نامزدی بلانچ به طور رسمی به مجلس سنا ارسال شده است.

بلانچ از ماه اپریل سال جاری و پس از برکناری پم باندی از سوی رییس‌جمهور ترمپ، به عنوان سرپرست لوی سارنوال منصوب شده بود. او پیش از این نیز به عنوان معاون لوی سارنوالی امریکا، دومین مقام ارشد وزارت عدلیه، مسوولیت نظارت بر دوسیه های جزایی و مسایل امنیت ملی این وزارت را بر عهده داشت.

نامزدی بلانچ اکنون باید به تایید سنای امریکا برسد؛ جایی که جمهوری‌خواهان با اکثریتی ۵۳ در برابر ۴۷ کرسی را در اختیار دارند.

پس از اعلام رسمی نامزدی بلانچ، چاک گرسلی، رییس جمهوری‌خواه کمیته قضایی سنا، از او حمایت کرد و گفت که بلانچ "تعهد خود به شفافیت و حمایت از اجرای قانون" را نشان داده است.

گرسلی گفت: "او از صلاحیت‌های لازم برای این سمت برخوردار است و تعهد خود را برای برقراری نظم و اجرای قانون در سراسر کشور به اثبات رسانده است".

تاد بلانچ، ۵۱ ساله، پیش از پیوستن به وزارت عدلیه، وکیل مدافع ترمپ پس از پایان نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش بود.

بلانچ پیش از ورود به عرصه سیاست، به عنوان سارنوال فدرال در شهر نیویارک در حوزه پیگرد جرایم فدرال فعالیت داشت.

نامزدی بلانچ برای سمت لوی سارنوال در حالی مطرح می‌شود که حکومت ترمپ در ماه‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای را در سطوح ارشد اداره خود به اجرا گذاشته است.

اوایل ماه مارچ، دونالد ترمپ تغییرات مشابهی را در وزارت امنیت داخلی انجام داد. در آن زمان، کریستی نوم از سمت وزیر امنیت داخلی به عنوان فرستاده ویژه در ایتلاف امنیتی جدید "سپر قارۀ امریکا" که برای مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر تشکیل شده، منصوب شد.

در پی این تغییر، مارک‌وین مولین، سناتور سابق ایالت اوکلاهما، به عنوان وزیر جدید امنیت داخلی منصوب شد.