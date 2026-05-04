افزایش حملات روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین

طرفین در گیر در جنگ اوکراین، حملات بر زیربناهای انرژی یکدیگر را شدت بخشیده اند. مقامات اوکراینی میگویند که در یک حمله میزایل بالستیک روسیه به شهر مرفا در منطقه ای خارکیف به روز دوشنبه، دست‌کم پنج نفر کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.

دفتر سارنوالی منطقه خارکیف اوکراین اعلام کرد که سه زن و دو مرد در این حمله کشته شده اند و بررسی های اولیه نشان میدهد که نیروهای روسی از یک میزایل بالستیک نوع (سکندر) در این حمله استفاده کرده اند. والی منطقه خارکیف، گفت که دست‌کم ۱۰ خانه، یک ساختمان اداری، چهار مغازه، یک ورکشاپ ترمیم موتر و یک مرکز غذایی آسیب دیده است.

سرگی کورتسکی، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی نفت ‌وگاز اوکراین (نفتوگاز)، روز دوشنبه گفت که روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته پنج تأسیسات این شرکت را هدف قرار داده ، به تجهیزات آسیب رسانده و باعث توقف تولید در مناطق سومی و خارکیف شده است.

اوکراین نیز به حملات متقابل درون بر تاسیسات روسیه ادامه میدهد. ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، گفت که درونهای اوکراینی روز یکشنبه بندر پریمورسک روسیه در بحیره بالتیک را هدف قرار داده ، به ترمینل های نفتی آسیب وارد کرده و یک نفتکش، یک کشتی پرتاب راکت ویک قایق گزمه روسی را مورد اصابت قرار داده‌اند.

اوکراین همچنین دو نفتکش قوای بحری روسیه را در نزدیکی بندر نووراسییسک روسیه در بحیره سیاه هدف قرار داد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هشدار داد که ادامه حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه می‌تواند قیمت جهانی نفت را از سطح کنونی به بالاتر از ۱۲۰ دالر در هر بیرل نیز افزایش دهد.

حملات اوکراین در داخل خاک روسیه نیز تلفات بر جای گذاشت یک مرد ۷۷ ساله در یک حمله درون اوکراین عصر روزشنبه در یک قریه ای نزدیک به شهر مسکوجان باخت. واسیلی انوخین، والی منطقه اسمولنسک، گفت سه نفر از جمله یک کودک روز یکشنبه پس از اصابت درون به یک ساختمان مسکونی در این منطقه زخمی شدند. سرگئی سوبیانین، شاروال مسکو، گفت چهار درون پرتاب شده به سوی مسکو، سرنگون شدند.

با این حال جنگ در شرق اوکراین به شدت ادامه دارد. جنرال اولکساندر سیرسکی لوی درستیز اردوی اوکراین، گفت نیروهای روسی در حال پیشروی به سمت کوستیانتینیفکا در شرق دونتسک، یکی از استحکامات مهم اوکراین، هستند.

اولکسی کولِبا، وزیر تاسیسات اوکراین، روز دوشنبه گفت حملات طیارات بی سرنشین روسیه به زیرساخت‌های بندری اوکراین در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و به بیش از ۸۰۰ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۵ مورد بود.

او درشبکه تلگرام نوشت: "از آغاز تهاجم تمام‌عیار، بیش از ۹۰۰ تأسیسات زیربنایی بندری آسیب دیده یا تا حدی تخریب شده‌اند، از جمله ۱۷۷ کشتی غیرنظامی."

گفت‌وگوهای صلح با میانجی‌ گری ایالات متحده همچنان متوقف مانده است. ایالات متحده اوایل امسال سه دور مذاکرات سه‌جانبه میان واشنگتن، کییف و مسکو برگزار کرد .

دو دور در ابوظبی در اواخر ماه جنوری و اوایل فبروری و یک دور در ژینو در اواسط ماه فبروری که بر مسایل ارضی و تضمین‌های امنیتی متمرکز بود، اما به نتیجه ملموسی نرسید.



