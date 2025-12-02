دیدار فرستادۀ ویژۀ رییس جمهور ترمپ با ولادیمیر پوتین در مسکو

ستیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ رییس جمهور دونالد ترمپ، قرار است امروز با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، در مسکو دیدار کند.

این دیدار، بخشی از تلاش تازۀ امریکا جهت ختم جنگ روسیه در اوکراین است. جرد کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ نیز بخشی از هیات گفتگو کننده با رییس جمهور پوتین است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه گفت که ادارۀ رییس جمهور ترمپ "بسیار امیدوار است" که این تلاش‌ها، دو طرف را به یک توافق صلح متقاعد کند.

در عین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، آخر هفتۀ گذشته، با مقامات اوکراینی در میامی، دیدار و گفتگو کرد. او گفت که این جلسه "سازنده" بود، اما تاکید کرد که "کارهای بیشتری باید انجام شود".

کارولین لیویت، در مورد تلاش‌های اخیر دپلوماتیک گفت: "این ... دپلوماسی رفت و برگشت است که شما از این حکومت دیده‌اید، که در آن ما مساویانه با هر دو طرف صحبت می‌کنیم."

به گفتۀ مقامات امریکایی و اوکراینی، طرح پیشنویس ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ، "به سازی و اصلاح" شده است. جزییات خاص این طرح به طور عمومی منتشر نشده است.

پوتین هفتۀ گذشته در جریان سفری به قرغیزستان گفت که چارچوب پیشنهادی ایالات متحده می‌تواند "مبنای توافق‌های آینده" را فراهم کند. او گفت: "ما باید بنشینیم و این موضوع را به طور جدی مورد بحث قرار دهیم."

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، هفته گذشته در اظهار نظری درباره مسودۀ اصلاح‌شده گفت: "اکنون، فهرست گام‌های لازم برای پایان دادن به جنگ می‌تواند عملی شود."

زیلینسکی روز دوشنبه در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "برخی موضوعات جدی باقی مانده است که هنوز هم باید روی آن کار شود."