هگسیت: کشورها باید 'شانه به شانه' برای دفاع از آزادی بایستند

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده روز شنبه (۶ جون) در مراسم بزرگداشت از هشتاد و دومین سالگرد روز (دی) در کولویل-سور- مر فرانسه شرکت کرد.

مراسم بزرگداشت روز دی (D-Day) یادآور (۶ جون سال ۱۹۴۴) است که در آن روز بیش از ۱۵۰ هزار سرباز متفقین برای بیرون راندن نیروهای هیتلر از طریق آب و هوا به فرانسه حمله کردند.

هگسیت در جریان سخنرانی خود در قبرستان امریکایی‌ها در نورماندی، به خاطر تهدیدهای مدرن این عصر هشدار داده از حکومت‌ها خواست تا در این رابطه اقدام کنند.

وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا گفت: "متاسفانه، امروز سواحل مختلف اروپا مورد هجوم ایدیولوژی‌های خطرناک مختلف قرار گرفته‌اند. سواحل اسپانیا و ایتالیا. در یونان و بلغاریا. قایق‌ها و مردان از راه می‌رسند. پایتخت‌های اروپایی چه زمانی در مورد این تهاجم کاری خواهند کرد؟ یا خیلی دیر شده است؟ من دعا می‌کنم که دیر نشده باشد، و من معتقدم که نه. مردی که اینجا جنگید و مرد، آزادی را به اروپا بازگرداند. آن آزادی باید توسط این نسل از رهبران و جنگجویان حفظ شود، وگرنه آنچه آنان برای آن جنگیدند صرفاً موقتی بود."

پیت هگسیت افزود که با توجه به "محیط تهدید رو به افزایش و پیچیدۀ" که جهان با آن رو به رو است، بایست درس‌های که ۸۲ سال قبل در سواحل نورماندی گرفته شد، به گفتۀ وزیر جنگ امریکا، از آن "امروز کار گرفته شود."

او خواستار اتحادهای قوی‌تر شد و گفت کشورها باید بار مسوولیت‌ها را مشترکا بردوش بکشند و "شانه به شانه" برای دفاع از آزادی بایستند.

وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا گفت: "مردانی که در اینجا دفن شده‌اند در یک اتحاد جنگی جنگیدند که در آن هر شریکی تمام تلاش خود را در عرصۀ صنعت، شجاعت و فداکاری به میدان آورد. تلفات برای یک هدف مشترک که ارزش آن را داشته باشد، هر کشوری به دنبال آن خواهد بود. هر کشور سهم خود را ادا کرد. هر کشور خون داد. ایالات متحده رهبری خواهد کرد و باید هم چنین کند. اما متحدان توانمند نیز باید درست در کنار ما باشند. شانه به شانه در خط مقدم. زمانی که ضرورت باشد."

پیت هگست، روز شنبه (۶ جون)، یک روز پس از ورود به فرانسه به همراه خانواده‌اش برای شرکت در مراسم بزرگداشت (روز دی)، با کاترین ووترین، وزیر نیروهای مسلح و سربازان بازنشستۀ فرانسه، دیدار کرد.

روز (دی) مرحله تهاجمی حملۀ متحدین به قاره اروپا بود که گامی تعیین‌کننده در آزادسازی اروپا از نیروهای آلمانی در طول جنگ جهانی دوم بود.

طبق اعلام کمیسیون گورهای جنگی کشورهای مشترک‌المنافع، متفقین در روز دی تقریباً ۱۰۲۵۰ نفر تلفات دادند - این تعداد شامل کشته‌ها، زخمی‌ها و مفقودین نیروهای نظامی می‌شود.