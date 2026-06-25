ترمپ رد شدن قطعنامهٔ اختیارات جنگ در سنا را هشداری به ایران خواند

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، پس از رد شدن قطنعامهٔ اختیارات جنگ در مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، آن را هشداری برای ایران خواند. سنای امریکا شامگاه چهارشنبه با ۵۰ رای مخالف، ۴۷ رای موافق و یک رای ممتنع، مانع پیشرفت این قطعنامه شد.

این قطعنامه روز سه شنبه با ۵۰ رای موافق، به شمول چهار رای موافق از سوی سناتوران جمهوریخواه، و ۴۸ رای مخالف در مجلس سنا تصویب شده بود، اما ساعاتی پس از انتقاد رییس جمهور ترمپ از بل کسیدی سناتور جمهوری‌خواه به دلیل حمایت از این قطعنامه، کسیدی با اکثریت جمهوری‌خواهان پیوست و پیروزی مهمی را برای ترمپ رقم زد.

این قطعنامه که به رهبری تیم کین، سناتور دموکرات ارایه شده بود، ماه گذشته با ۲۱۵ رای موافق و ۲۰۸ رای مخالف در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده تصویب شده بود.

علاوه بر کسیدی، سناتور جمهوری‌خواه، رند پال نیز برخلاف رای قبلی خود، به جای حمایت از قطعنامه، رای ممتنع داد.

هدف قطعنامه این بود که قصر سفید قبل از اتخاذ اقدام بیشتر نظامی علیهٔ‌ ایران، باید منظوری کانگرس را کسب کند.

رییس جمهور ترمپ از هر چهار سناتور جمهوری‌خواه که در رای گیری روز سه شنبه همرا با سناتورهای دموکرات رای مثبت به تصویب قطعنامه داده بودند، انتقاد کرد.

با این حال، چند ساعت بعد، از کسیدی دعوت شد تا در قصر سفید در جلسه‌ای اختصاصی درباره جنگ شرکت کند و از جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور و استیف ویتکاف، فرستاده ویژه قصر سفید، توضیحات دریافت کند.

کسیدی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشت: "می‌خواهم از ونس، معاون ربیس‌جمهور و ویتکاف، فرستاده ویژه به خاطر ارایه توضیحات جامع دربارهٔ (جنگ) ایران تشکر کنم. همچنین از دعوت سریع قصر سفید برای رسیدگی به بسیاری از نگرانی‌هایم قدردانی می‌کنم. "

رند پال نیز درشبکه اجتماعی ایکس نوشت که این کار را "برای دادن فضای بیشتر و اهرم قوی‌تر به رییس‌جمهور جهت مذاکره برای دستیابی به صلحی پایدار " انجام داده است.