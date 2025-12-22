ترمپ برنامۀ ساخت دو نوع کشتی جدید جنگی را اعلان کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از برنامههای ساخت دو نوع جدید کشتیهای جنگی بزرگ خبر داد که بخشی از "کشتی طلایی" جدید نیروی بحری ایالات متحده میباشد.
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، پیت هگسیت، وزیر جنگ و جان فیلان، وزیر نیروی بحری ایالات متحده، روز دوشنبه (۲۲ دسمبر) رییس جمهور ترمپ را در اقامتگاهش در مارالاگو ایالت فلوریدا، در اعلان این برنامه همرایی کردند.
رییس جمهور ترمپ گفت: "کشتیهای جنگی، بزرگترین، محکمترین و سنگینترین کشتی مسلحی اند که به گونۀ ویژه برای جنگهای بحری ساخته میشوند. در حالیکه امریکاییها، چندین کشتی جدید جنگی ساخته اند، اما در طول این سالها، این کشتیها کوچکتر و بسیار کوچکتر شده اند و برای جایگاه فعلی و آیندۀ ما و صلح از طریق قدرت، مناسب نیستند."
دونالد ترمپ این را هم گفت که هر یک از این کشتیهای جدید "بزرگترین کشتی جنگی تاریخ کشورمان، بزرگترین کشتی جنگی تاریخ جهان خواهد بود."
رییس جمهور ترمپ با تاکید اینکه این کشتیها در ایالات متحده ساخته میشوند اضافه کرد: "آنها به حفظ برتری نظامی ایالات متحده، احیای صنعت کشتیسازی در ایالات متحده و ایجاد ترس در دل دشمنان امریکا در سراسر جهان کمک خواهند کرد."
رییس جمهور ترمپ خاطر نشان کرد که ایالات متحده از سال ۱۹۹۴ به اینسو، کشتی جدید جنگی نساخته است.
دونالد ترمپ گفت: "ما پیشبینی میکنیم که این کشتیها نخستین نمونۀ از یک صنف جدید کشتیهای جنگی خواهند بود که در سالهای آینده تولید خواهند شد."
گروه