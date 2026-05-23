تولسی گابارد از سمت رییس استخبارات ملی امریکا استعفا داد

تولسی گابارد، رییس استخبارات ملی ایالات متحده، روز جمعه (۲۲ ماه می)، با استناد به اسناد اخیر طبی همسرش، از سمت خود استعفا داد.

گابارد این استعفا را در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور دونالد ترمپ اعلام کرد و گفت که همسرش، آبراهام ویلیمز، اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان استخوان مبتلا شده است و می‌خواهد در جریان تداوی وی، روی مراقبت از همسرش تمرکز کند.

گاربارد در این نامه گفته است: "در این مقطع زمانی، باید از خدمات عامه کناره‌گیری کنم تا در کنار وی باشم و در جریان مبارزه‌اش [با بیماری سرطان] از او کاملاً حمایت کنم."

او در نامۀ خود از رییس جمهور ترمپ به خاطر "درک وی در این دوران عمیقاً شخصی و دشوار برای خانواده" گابارد قدردانی کرد.

گابارد در یک پیام ایکس نوشت: "خدمت به مردم امریکا افتخار بزرگی بوده است."

استعفای گابارد از ۳۰ ماه جون سال ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا می‌باشد. رییس جمهور ترمپ در واکنش به استعفای او در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "تولسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است و ما جای خالی او را احساس خواهیم کرد."

رییس جمهور ترمپ، همچنین از بهبودی ویلیمز حمایت کرده نگاشته است: "شکی ندارم که او به زودی بهتر از همیشه خواهد شد."

ویلیمز یک فلم‌ساز و عکاس اهل هاوایی است. گابارد و ویلیمز از سال ۲۰۱۵ میلادی به این‌سو با هم ازدواج کرده‌اند.

آرون لوکاس معاون فعلی مدیر استخبارات ملی است و قرار است پس از استعفای گابارد به عنوان سرپرست ریاست استخبارات ملی امریکا خدمت کند.

گابارد نوشت: "من کاملاً متعهد استم که در هفته‌های آینده یک انتقال آرام و کامل [وظیفوی] را تضمین کنم."

تولسی گابارد از ماه فبروری سال گذشته به عنوان رییس استخبارات ایالات متحده خدمت کرده است. پیش از نامزدی، او از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به عنوان نمایندۀ ایالات متحده از حوزه دوم انتخاباتی هاوایی در کانگرس انجام وظیفه داده است.

رییس استخبارات ملی، بر تمام ۱۸ سازمان استخباراتی ایالات متحده، از جمله سی‌آی‌ای، ادارۀ امنیت ملی و شاخه استخبارات اف‌بی‌آی، نظارت دارد.

رییس استخبارات ملی، به عنوان مشاور اصلی رییس جمهور در امور استخبارات امنیت ملی فعالیت می‌کند و همچنین بودجه و اولویت‌های تلاش‌های استخباراتی کشور را هدایت و اجرا می‌کند.