زیلینسکی: روسیه حملات گسترده را شب هنگام بر کیف انجام داد

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، گفت که کم از کم ۱۴ نفر به شمول سه کودک، در یک حملۀ بزرگ هوایی روسیه بر کیف، کشته شدند.

زیلینسکی افزود که در این حمله ده ها ساختمان در کیف، به شمول منازل مسکونی، دفاتر، شرکت‌های ملکی و یک ساختمان که هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در اوکراین در آن مستقر است، آسیب دیدند.

رییس جمهور اوکراین در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "کشتار وحشتناک و عمدی غیرنظامیان. روس‌ها تصمیم به ختم جنگ ندارند، فقط حملات جدید را آغاز کرده‌اند."

زیلینسکی از جامعۀ بین المللی خواست تا "قاطعانه" پاسخ داده و خواستار تحریم‌ها و فشار شدیدتر علیه روسیه شد.

دو سناتور ارشد ایالات متحده، لندسی گراهام، از حزب جمهوریخواه و جین شاهین، سناتور دموکرات، حملات تازۀ روسیه را محکوم کرده اند.

سناتور شاهین در شبکۀ ایکس نگاشته است: " من از حملات مرگبار شب گذشتۀ روسیه بر غیرنظامیان و ساختمان هیات اتحادیه اروپا در کیف، وحشت‌زده‌ام."

این سناتور دموکرات و عضو کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، نگاشت: "پوتین هیچ علاقمندی به ختم این جنگ و یا رنج غیرنظامیان اوکراینی، نشان نمی دهد. این [جنگ] باید پایان یابد."

سناتور گراهام در واکنش به این حملات، کشورهایی را که همچنان از روسیه تیل می‌خرند و به گفتۀ وی روسیه از آن، برای تامین مالی جنگ در اوکراین استفاده می‌کند، مورد انتقاد قرار داد.

گراهام، رییس کمیتۀ بودجۀ مجلس سنای کانگرس ایالات متحده در شبکۀ ایکس نگاشت: "هند، چین، برازیل و سایر کشورها که ماشین جنگی پوتین را با خریداری ارزان نفت روسیه فعال نگه می‌دارند: اکنون شما چگونه احساسی دارید که از پول خرید شما، افراد بی‌گناه ملکی به شمول کودکان کشته می شوند؟"

این سناتور جمهوریخواه همچنین نگاشته است: "هند هزینۀ حمایت از پوتین را تجربه می کند. باقی کشور ها نیز شاهد خواهند بود."

حکومت ایالات متحده با وضع ۲۵درصد تعرفۀ اضافی، تعرفه‌ها را بر کالاهای وارداتی از هند به ۵۰درصد افزایش داد.

ایالات متحده گفته است که این اقدام به هدف توبیخ هند است، زیرا دهلی جدید مقادیر زیاد نفت را از روسیه وارد می‌کند. ایالات متحده در پی تهاجم روسیه بر اوکراین، تحریم‌هایی بر صادرات نفت روسیه وضع کرده است.

بر اساس یک یادداشت وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، وضع تعرفۀ ۵۰درصدی بر کالاهای هند از آغازین دقایق روز چهارشنبه ۲۷ اگست آغاز شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به تعقیب نشست جداگانۀ خود با ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و رهبران اروپایی در ۱۵ و ۱۸ اگست، گفت که روی یک ملاقات دوجانبه میان پوتین و زیلینسکی به هدف ختم جنگ روسیه – اوکراین کار می کند.