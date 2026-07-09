دو مقام ارشد سازمان ملل متحد در پایان سفر مشترک خود به افغانستان گفته‌اند که کاهش کمک‌های بین‌المللی و کم‌رنگ شدن توجه جهانی، هم‌زمان با موج گسترده بازگشت مهاجران، می‌تواند فقر، آوارگی و فشار بر جوامع محلی را در این کشور به‌شدت افزایش دهد.

الکساندر دی‌کرو، رییس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (یو‌ان‌دی‌پی)، و برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد(یو‌ان‌اچ‌سی‌آر) از جامعه جهانی خواسته‌اند که افغانستان را در این مرحله حساس تنها نگذارد و برای حمایت از بازگشت‌کنندگان و جوامع میزبان، سرمایه‌گذاری پایدار انجام دهد.

این دو مقام بلندپایه همچنان در جریان سفر خود، با مقام‌های حکومت طالبان دیدار کرده و از برنامه‌های مورد حمایت سازمان ملل متحد در مزارشریف بازدید کردند. آنها گفتند که جوامع افغانستان در حالی با یکی از بزرگ‌ترین موج‌های بازگشت مهاجران در جهان روبه‌رو هستند که هم‌زمان با فقر گسترده، تغییرات اقلیمی، فرصت‌های محدود اقتصادی و کاهش کمک‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشته‌اند که حدود ۲.۹ میلیون نفر آنان تنها در سال ۲۰۲۵ به افغانستان برگشته‌اند. طبق این آمار، تنها در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) بیش از ۷۵۰ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر نیز بازگردند.

دی‌کرو و صالح با هشدار به کشورهای کمک‌کننده تاکید کردند که کاهش کمک‌ها و توجه بین‌المللی می‌تواند فقر را در افغانستان عمیق‌تر کند، زمینه آوارگی بیشتر را فراهم سازد و دستاوردهای شکننده جوامعی را که برای جذب بازگشت‌کنندگان تلاش می‌کنند، با خطر جدی روبه‌رو سازد.

برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد گفت: "نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و با بازگشت میلیون‌ها افغان دیگر، فشار بر جوامع محلی افزایش یافته است. مردم اکنون به حمایت نیاز دارند. پاسخ‌گویی به نیازهای فوری تنها بخشی از راه‌حل است؛ بهبود درازمدت افغانستان زمانی ممکن خواهد بود که همه شهروندان فرصت مشارکت در ساختن آینده کشور را داشته باشند."

بازگشت میلیون‌ها مهاجر در حالی ادامه دارد که افغانستان همچنان یکی از شکننده‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. وابستگی گسترده اقتصاد کشور به زراعت، افغانستان را در برابر خشک‌سالی، سیلاب و سایر پیامدهای تغییرات اقلیمی بسیار آسیب‌پذیر ساخته است.

سازمان ملل متحد می‌گوید که بازگشت‌کنندگان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه اند. بر اساس آمار این نهاد ۹۲ در درصد بازگشت‌کنندگان قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند.

همچنان در ولایت‌هایی که شمار زیادی از مهاجران را پذیرفته‌اند، تنها سه درصد آنان شغل رسمی دارند و ۷۸ درصد به کارهای ناپایدار روزمزد وابسته‌اند.

از طرف دیگر الکساندر دی‌کرو، رییس برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد می‌گوید: "برای کسانی که اکنون به افغانستان بازمی‌گردند، این پایان یک سفر نیست، بلکه آغاز مرحلۀ تازه است. مردم به کار، خدمات اساسی و فرصت بازسازی زندگی خود نیاز دارند. در صورت ادامه حمایت جامعه جهانی، بازگشت‌کنندگان می‌توانند به عامل بهبود اقتصادی و ثبات پایدار تبدیل شوند."

دو مقام سازمان ملل متحد همچنین در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان بر مشارکت کامل زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی افغانستان و تامین حقوق اساسی زنان و دختران تاکید کردند. آنان گفتند که زنان و دختران نقش حیاتی در تاب‌آوری خانواده‌ها در برابر فقر حاد، ثبات جوامع محلی و بهبود درازمدت کشور دارند.

این دو مقام سازمان ملل متحد در پایان خواستار آن شدند که کارکنان زن در نهادهای بشردوستانه بتوانند بدون مانع به زنان و دختران، از جمله زنان بازگشته، دسترسی داشته باشند و خدمات حیاتی لازم را به آنان ارایه کنند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان وضع کرده‌اند. دختران از ادامه آموزش فراتر از صنف ششم محروم شده‌اند و زنان نیز از فعالیت در شماری از مشاغل و حضور در برخی عرصه‌های عمومی منع شده‌اند.

حکومت طالبان همچنین کار زنان در بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی را محدود کرده است؛ اقدامی که با انتقاد گسترده سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

گروه طالبان در واکنش به انتقادهای بین‌المللی از محروم شدن زنان و دختران افغان از حقوق اساسی و مدنی شان گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در "چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ مردم افغانستان" تامین است.