امریکا از آزمایش میزاییل بالستیک چین به دلیل کمبود شفافیت انتقاد کرد

ایالات متحده از آزمایش اخیر یک میزاییل بالستیک از سوی چین که از یک تحت االبحری که با نیروی هسته‌ای حرکت میکند به سوی اقیانوس آرام پرتاب شد، انتقاد کرده و گفته است بیجینگ تنها چند ساعت پیش از انجام این آزمایش، اطلاع‌رسانی محدودی انجام داده است.

یک مقام وزارت خارجه امریکا گفته است میزان اطلاع ‌رسانی چین با معیارهای مورد انتظار از پنج قدرت هسته‌ای عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابقت ندارد. به گفته این مقام، شفافیت بیشتر در فعالیت‌های هسته‌ای می‌تواند خطر سوتفاهم و محاسبات نادرست نظامی را کاهش دهد.

واشنگتن بار دیگر از چین خواسته است در گفتگوهای مربوط به کنترل تسلیحات و ثبات استراتژیک مشارکت کند.

چین این آزمایش را بخشی از یک رسم و گذشت عادی نظامی توصیف کرده و تأکید کرده است که سیاست هسته‌ای این کشور ماهیتی دفاعی دارد.

این آزمایش در حالی انجام شده است که رقابت نظامی و استراتژیک میان واشنگتن و بیجینگ در منطقه هند و اقیانوس آرام ادامه دارد و دو کشور در موضوعاتی از جمله توسعه توانایی‌های هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و کنترول تسلیحات اختلاف نظر دارند.