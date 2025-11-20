واشنگتن فروش سلاح به ارزش ۹۳میلیون دالر را به هند تایید کرد

اداره همکاری امنیتی و دفاعی ایالات متحده می‌گوید که وزارت خارجه این کشور دو معامله فروش تسلیحات نظامی به ارزش ۹۳میلیون دالر را به هند تایید کرده است.

به گفته این اداره، راکت‌های رهبری شده، تسلیحات ضد تانک جاولین با ملحقات آن شامل این تجهیزات می‌شود.

افزایش قابلیت‌های دفاعی دهلی نو و حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده با تقویت یک شریک کلیدی در منطقه هند و اقیانوس آرام، مشارکت استراتژیک بین ایالات متحده و هند را تعمیق می‌بخشد.

این توافق نه ماه پس از دیدار نریندرا مودی، صدراعظم هند با رییس جمهور دونالد ترمپ در واشنگتن، صورت می‌گرد که در آن هر دو رهبر به "تقویت روابط دفاعی" متعهد شدند.

هردو کشور سپس در ماه اکتوبر یک توافقنامه چارچوبی را امضا کردند که هدف آن گسترش همکاری‌های دفاعی در طول دهه آینده می‌باشد.

هند تلاش دارد که تسلیحات مورد نیاز خود تنها از روسیه تامین نکند و رییس جمهور ترمپ کیفیت و برتری تسلیحات ساخت ایالات متحده را ارتقا داده است.

در حالی که روسیه همچنان تامین‌کننده اصلی تسلیحات هند است، سهم آن از ۶۲ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است، زیرا هند به سمت خرید از ایالات متحده رو آورده است.

در همین حال، تجارت دفاعی هند با ایالات متحده به سرعت از نزدیک به صفر به ۲۰ میلیارد دالر افزایش یافته است و ایالات متحده اکنون پس از روسیه و فرانسه، سومین تامین‌کننده بزرگ تسلیحات به هند است.

اداره همکاری امنیتی و دفاعی ایالات متحده (اداره شامل در چوکات وزارت خارجه ایالات متحده) گفته است که این تسلیحات "توانایی هند را برای مقابله با تهدیدات فعلی و آینده" بهبود خواهد بخشید.