دیدار روبیو با صدراعظم و وزیر خارجۀ ایتالیا در روم

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در سفرش به ایتالیا، امروز جمعه (۸ ماه می) با جورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا و انتونیو تاجانی، وزیر خارجۀ این کشور در روم ملاقات کرد.

این دیدار روبیو، در بحبوحۀ تنش‌ها میان واشنگتن و روم صورت می‌گیرد که عمدتاً از جنگ با ایران سرچشمه گرفته است.

مارکو روبیو، روز جمعه (۸ ماه می)، در شبکۀ اجتماعی ایکس از دیدارش با همتای ایتالیایی خود خبر داده و نگاشته است که در بارۀ "امنیت بحری و همکاری‌های دوجانبۀ اقتصادی و امنیتی" صحبت کرده اند.

انتونیو تاجانی، در ملاقات با همتای امریکایی خود بر "بر اهمیت وحدت غرب و روابط فرا اوقیانوسیه" تاکید کرده و آن‌را برای اروپا "اساسی" عنوان کرده بر تمایل ایتالیا برای حضور نیروی بحری این کشور در "روند ماین‌پاکی و تضمین آزادی کشتی‌رانی، پس از دستیابی به آتش‌بس پایدار" تاکید کرد.

تاجانی به خبرنگاران گفت که او در این دیدار بار دیگر تاکید کرده است که "حضور امریکا در اروپا برای تقویت ناتو برای ما مهم است و طبیعتاً تعهد قوی اروپا نیز در این زمینه مهم می‌باشد، کاری که اروپایی‌ها انجام می‌دهند."

تا کنون جزییاتی در بارۀ دیدار وزیر خارجه روبیو با جیورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا نشر نشده است اما رویترز گزارش داده است که در این دیدار انتظار می‌رفت، درباره اوضاع خلیج فارس، و همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین، تعرفه‌های امریکا بر کالاهای اروپایی و دورنمای کیوبا که واشنگتن به دنبال منزوی کردن آن از نظر دپلوماتیک و اقتصادی است، گفت‌وگو کنند.

پیش از این، وزیر خارجه امریکا، روز پنجشنبه (۷ می) با پاپ لیو چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های مسیحی جهان دیدار کرد.

وزارت خارجه امریکا در بیانیه‌ای گفته است که طرفین در این نشست پیرامون وضعیت شرق میانه و موضوعات استراتیژیک در نیم‌کره غربی گفتگو کردند.

این بیانیه تأکید می‌کند که این دیدار بر روابط مستحکم دوجانبه و تعهد مشترک واشنگتن و واتیکان به ترویج صلح و کرامت انسانی متمرکز بوده است.

اما روبیو که خود پیرو آیین کاتولیک است اوایل این هفته تاکید کرد که این سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بود و ارتباطی به تنش های اخیر ندارد.

این سفر دو روزۀ روبیو به ایتالیا در حالی صورت می‌گیرد که روابط میان واشنگتن و واتیکان در هفته‌های اخیر به دلیل اختلاف‌نظر علنی بر سر رویکرد امریکا و اسراییل در قبال جنگ ایران پر تنش بوده است.