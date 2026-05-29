قیمت نفت روز پنجشنبه پس از انتشار گزارش‌هایی درباره توافقی اولیه برای تمدید آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران کاهش یافت.

شاخص نفت خام امریکا در معاملات بعداز چاشت پنجشنبه به ۸۸.۹۰ دالر در هر بیرل رسید. شاخص بین‌المللی نفت برنت نیز با کاهش ۰.۳ درصدی به ۹۴ دالر رسید.

سه ماه جنگ، بازارهای نفت را متلاطم کرده است و هرگونه چشم‌انداز برای دستیابی به توافق و بازگشایی تنگه هرمز، قیمت‌ها را کاهش داده است.

اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده، روز پنجشنبه بار دیگر به خبرنگاران گفت که قیمت نفت پس از پایان جنگ ، کاهش خواهد یافت.

او گفت نزدیک به دو هزار کشتی در انتظار عبور از تنگه هرمز هستند و یک مقام عمانی به او اطمینان داده که دولت عمان برنامه‌ای برای وضع حق العبور بر تردد کشتی‌ها از این تنگه ندارد.

شاخص‌های اصلی بازار سهام امریکا روز پنجشنبه عمدتاً صعودی بودند؛ به‌طوری که شاخص اس اند پی ۵۰۰ ، حدود ۰.۶ درصد و شاخص نزدک نزدیک به یک درصد در معاملات پس از چاشت افزایش یافتند. شاخص داوجونز نیز تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

بازارهای امریکا معاملات روز را با اندکی کاهش آغاز کرده بودند؛ در اوایل روز، بازارهای اروپا و آسیا نیز افت کرده بودند.

بسینت پیش‌تر در روز پنجشنبه از اعمال تحریم‌هایی علیه "سازمان مدیریت تنگه خلیج فارس ایران" خبر داد؛ نهادی که ایران برای مدیریت درخواست‌های عبور از این آبراه ایجاد کرده است.

بسینت در شبکه ایکس نگاشته است:"ما به همه شرکت‌های خصوصی و دولتی هشدار داده‌ایم که از پرداخت عوارض یا پنهان کردن آن‌ها تحت عنوان کمک‌های مالی خودداری کنند."