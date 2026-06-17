ترمپ: امریکا حتی ۱۰ سنت هم در ایران سرمایه گذاری نمی کند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده با رد گزارش ها مبنی بر سرمایه گذاری امریکا در ایران گفت که واشنگتن حتی "۱۰ سنت" در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه (۱۷ جون) پس از ملاقات با عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه گفت: "این [خبر] نادرست است. اگر بخواهید می توانید سرمایه گذاری کنید. منظورم اینست، که چه کنم؟ بگویم هیچ کس اجازه سرمایه گذاری [در ایران] را ندارد؟ نخیر. ما سرمایه گذاری نمی کنیم. ما حتی ۱۰ سنت هم [در ایران] سرمایه گذاری نمی کنیم. اما [سایر کشور ها] خود می توانند تصمیم بگیرند که این کار را کنند، اما این کار بستگی به خود آنان دارد."

رییس جمهور ترمپ همچنان گفت که یادداشت تفاهم که قرار است تا دو روز دیگر بین امریکا و ایران امضا شود، یک "توافق نهایی" نیست و به گفته او، اگر ایرانی ها بر اساس این توافق رفتار نکنند، امریکا بمباران ایران را از سر می گیرد.

دونالد ترمپ با اشاره به خبر های نشر شده مبنی بر رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران گفت که "یادداشت تفاهم" بین واشنگتن و تهران، شامل لغو فوری این تعزیرات نیست اما او اضافه کرد که در این مورد بعداً بیشتر صحبت خواهد کرد.

از سوی هم، جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده گفته است پاکستان که مذاکرات بین واشنگتن و تهران را میانجیگری می کند، از امریکا خواسته که نشر متن کامل توافق به تاخیر انداخته شود.

جی دی ونس روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت که متن توافق "نهایتاً تا روز جمعه" نشر خواهد شد اما افزود که تلاش می شود متن توافق زودتر نشر شود تا "به مردم امریکا گفته شود که توافق شامل کدام موارد است."

ونس گفت: "به گونه خلاصه، کاری که [این توافق] انجام می دهد اینست که تنگه هرمز را فوراً باز می کند. به همین دلیل شما شاهد کاهش قیمت نفت استید... این [توافق] همچنان چارچوبی را ایجاد می کند که اگر ایرانی ها آنچه را که ما نیاز داریم – در مورد توقف تامین مالی دهشت افگنی، در مورد عدم دست یابی به سلاح اتمی – به ما بدهند، می توانند از برخی مزایا بهره مند شوند و دوباره به اقتصاد جهانی دعوت شوند."

در همین حال، مارک روته، منشی عمومی ناتو هم از توافق امریکا با ایران استقبال کرد و گفت که اقدامات امریکا مبنی بر جلوگیری از تهدید ایران مسلح با سلاح اتمی و تضعیف توانایی میزایل های بالستیک این کشور، امنیت را برای همه اعضای این پیمان بهبود می بخشد.

او افزود که این توافق فرصتی را فراهم کرده که بر اساس آن ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.