روز جهانی زنان در دپلوماسی؛ یوناما خواستار گسترش نقش زنان افغان در جامعه شد

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با گرامی داشت از روز جهانی زنان در سیاست، بار دیگر بر حق زنان و دختران افغان برای آموزش، مشارکت در زندگی عمومی و حضور در روندهای تصمیم‌گیری تاکید کرده و خواستار فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای نقش‌آفرینی آنان در جامعه شده است.

یوناما روز چهارشنبه، ۲۴ جون، در پیامی که در صفحه فیسبوک خود نشر کرد گفته است که زنان باید بتوانند در تمامی عرصه‌های اجتماعی، از جمله دپلوماسی، سیاست و خدمات عمومی، آموزش ببینند، رهبری کنند و سهم فعال داشته باشند.

این نهاد ملل متحد تاکید کرد که زنان حق دارند در تمام بخش‌های جامعه، به ویژه در عرصه سیاست و خدمات عمومی، آموزش ببینند، رهبری کنند و مشارکت داشته باشند.

در پیام یوناما آمده است که زنان دپلومات تنها در امور بین‌المللی نقش ندارند، بلکه به عنوان رهبران، میانجی‌گران صلح و مدافعان عدالت و برابری نیز می‌توانند در ایجاد جهانی عادلانه‌تر و باثبات‌تر سهم مهمی ایفا کنند.

در ادامهٔ پيام آمده است: "ما بر اهمیت ایجاد فرصت‌هایی برای زنان و دختران افغان برای آموزش، رهبری و مشارکت در جامعه در تمام سطوح، از جمله سیاست، دپلوماسی و خدمات عمومی، تاکید می‌کنیم."

"روز جهانی زنان در دپلوماسی" از سال ۱۹۹۴ به اینسو گرامی‌داشت می‌شود، اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۴ جون را به همین مناسبت اختصاص داد.

سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر بارها خواستار تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان، به‌ویژه در زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی شده‌اند.

با وجود انتقادهای گسترده جامعه جهانی از محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان در افغانستان، مقامات حکومت طالبان همواره گفته‌اند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان تامین شده است.

با این حال، محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش، اشتغال و حضور زنان در بسیاری از عرصه‌های عمومی همچنان یکی از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود.

"روز جهانی زنان در دپلوماسی" از سال ۱۹۹۴ به اینسو گرامی‌داشت می‌شود، اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۴ جون را به همین مناسبت اختصاص داد.