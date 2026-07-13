بریتانیا سپاه پاسداران و یک گروه وابسته به ایران را در فهرست 'تهدیدهای حکومتی قرار داد

حکومت بریتانیا روز دوشنبه (۱۳جولای) حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یک گروه مرتبط با آن را، در پی مجموعه‌ای از حملات یهودستیزانه در این کشور، ممنوع اعلام کرد.

حکومت بریتانیا گفته است این تصمیم با استفاده از صلاحیت‌های تازه‌ای اتخاذ شده که هدف آن جلوگیری از فعالیت گروه‌های نیابتی مورد حمایت دولت‌های خارجی در خاک بریتانیا است.

این اقدام پس از حمله به چند محل مرتبط با جامعه یهودیان در لندن، از جمله آتش‌زدن چهار آمبولانس متعلق به یک نهاد خدماتی یهودیان، صورت گرفته است.

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، در بیانیه‌ای گفت: "این صلاحیت‌های تازه، پیگرد و زندانی‌کردن افرادی را که در بریتانیا کارهای کثیف این گروه‌ها را انجام می‌دهند، آسان‌تر خواهد کرد."

نگرانی از فعالیت عوامل نیابتی

حکومت و نهادهای استخباراتی بریتانیا در ماه‌های اخیر نگرانی فزاینده‌ای درباره استفاده دولت‌های خارجی از باندهای جرایم سازمان‌یافته یا مجرمان سطح پایین برای نظارت، خرابکاری و انجام فعالیت‌های دیگر ابراز کرده‌اند.

مقام‌های بریتانیایی گفته‌اند فعالیت‌هایی مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده‌اند که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا بوده است.

به گفته حکومت بریتانیا، سپاه پاسداران برای پیشبرد اهداف دولت ایران در خارج از کشور از عوامل نیابتی استفاده می‌کند.

حکومت بریتانیا همچنین گفته است که سپاه پاسداران "تقریباً به‌طور قطعی" گروهی به نام "جنبش اسلامی یاران حق" را هدایت کرده است.

به گفته مقام‌های بریتانیایی، این گروه مسوولیت هفت حمله به محل‌های مرتبط با جوامع یهودی و اسراییلی و رسانه‌های فارسی‌زبان در بریتانیا را بر عهده گرفته است.

ایران پیش از این استفاده از گروه‌های نیابتی را رد کرده است و سفارت این کشور در لندن درباره اقدام تازه حکومت بریتانیا اظهار نظر نه کرده است.

صلاحیت‌های تازه بریتانیا شبیه سازوکار ممنوع‌کردن گروه‌های تروریستی است که برای رفع خلأهای قانونی در برخورد با بازیگران وابسته به دولت‌های خارجی طراحی شده است.

بر اساس این مقررات، اعلام حمایت از گروه‌های تعیین‌شده غیرقانونی خواهد بود.

در صورتی که این تصمیم‌ها به تصویب پارلمان برسد، پولیس و نهادهای استخباراتی بریتانیا صلاحیت‌های بیشتری برای مقابله با تهدیدهای مرتبط با این گروه‌ها خواهند یافت و جرایم تازه‌ای نیز در قانون تعریف خواهد شد.

افرادی که به نمایندگی از گروه‌های تعیین‌شده در اقدامات خرابکارانه دخیل باشند، ممکن است با مجازات حبس ابد روبه‌رو شوند.