تداوم حملات متقابل اوکراین وروسیه

با تداوم حملات دوربرد اوکراین بر روسیه،‌ فرمانده نیروهای درون اوکراین میگوید که درون های اوکراینی روز جمعه ۱۲ کشتی دیگر روسیه را در بحیره سیاه هدف قرار داده اند.

رابرت بروودی، فرمانده نیروهای اداره کننده سیستم های بدون سرنشین اوکراین، در تلگرام اعلام کرد که اهداف این حملات شامل ۹ کشتی باری ، یک نفتکش، یک کشتی حامل گاز و یک کشتی کمکی بود.

به گفته او، از آغاز ماه جاری میلادی ۱۵۹ کشتی روسی در بحیره سیاه و بحیره آزوف هدف قرار گرفته اند.

در یک خبر دیگر،ولادمیر زیلینسکی، رییس‌جمهور اوکراین، روز جمعه گفت که اوکراین یک بمب افگن استراتیژیک توپولف ۹۵ روسی را در پایگاه هوایی انگلس روسیه، در فاصله حدود ۸۰۰ کیلومتری از مرز اوکراین، منهدم کرده است.

زیلینسکی در ایکس نوشت که این طیاره نظامی توسط نیروهای روسیه برای انجام حملات راکتی علیه اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفت.

اردوی اوکراین همچنین روز جمعه ازیک حمله دیگر بریک پالایشگاه نفت روسیه در منطقه یاروسلاول در شمالشرق مسکو، خبرداد.

از سوی هم در حمله روز جمعه روسیه بر دو شهر بندری اوکراین در سواحل بحیره سیاه سه نفر کشته شدند.

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که دو شهر بندری اوکراین در ساحل بحیره سیاه روز جمعه آماج حملات روسیه قرار گرفتند که در نتیجه آن سه نفر کشته شدند. این حملات در حالی انجام می‌شود که مسکو فشار بر مسیرهای اصلی تجارت بحری اوکراین را افزایش داده است.

مقامات محلی گفتند که در حمله درون های روسیه به زیرساخت‌های بندری شهر جنوبی میکلاییف، سه کشتی غیرنظامی با پرچم کشورهای خارجی آسیب دیدند.

به گفته آن‌ها، در یکی از این حملات که صبح جمعه رخ داد، دو شهروند اوکراینی که در عرشه یک کشتی خارجی حضور داشتند، کشته شدند.

مقامات اوکراینی گفتند که یک مرد در حمله روسیه به بندر اودیسا کشته شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور طی شب گذشته تأسیسات بندری اوکراین در اودیسا و چورنومورسک را هدف قرار داده‌است.

قابل ذکر است که در حمله راکتی روسیه به یک ساختمان مسکونی در اودیسا در اواخر روز پنجشنبه، دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.