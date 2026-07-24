مقامهای اوکراین میگویند که در پی اصابت یک میزایل بالستیک روسیه به محل برگزاری یک رویداد مرتبط با صنایع دفاعی اوکراین در شهر کیف، ۱۰ نفر کشته و نزدیک به ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
ولادیمیر زیلینسکی، رییسجمهور اوکراین، بدون اشاره به هدف دقیق این حمله، گفت که تحقیقات برای روشن شدن جزییات این رویداد ادامه دارد.
روسلان اولیینیک، یکی از مقامهای محلی در کیف، گفت که براساس اطلاعات اولیه، یک میزایل بالستیک به یک مرکز آموزشی خصوصی که برنامههایی در آن در حال برگزاری بود، اصابت کرده است. شورای صنایع دفاعی اوکراین نیز اعلام کرد که این حمله محلی را هدف قرار داد که نمایندگان صنایع دفاعی اوکراین در آن حضور داشتند.
در همین حال، در حمله راکتی روز جمعه اوکراین بر یک فابریکه در غرب روسیه، به گفته مقامهای محلی روسیه، شش نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند.
همزمان با ادامه حملات، تلاشهای دیپلوماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز ادامه دارد.
یک مقام قصر سفید روز جمعه گفت که قرار است دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده و ولادیمیر زیلینسکی، رییسجمهور اوکراین، روز سهشنبه در واشنگتن با یکدیگر دیدار کنند.
یک منبع اوکراینی گفت که زیلینسکی علاقهمند است به ایالات متحده سفر کند، اما تیم او همچنان در انتظار تایید رسمی برنامه زمانی رییسجمهور ترمپ از سوی قصر سفید است.
این منبع افزود که مقامهای اوکراینی و امریکایی در حال بررسی پیشنهادی برای برقراری آتشبس هوایی هستند تا آن را در چارچوب دور جدیدی از پیشنهادهای صلح، با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین، به مقامهای روسیه ارایه کنند.
زیلینسکی روز چهارشنبه با استیف ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ایالات متحده، درباره چشمانداز ازسرگیری مذاکرات صلح با روسیه گفتگو کرد و گفت که مقامهای اوکراینی و امریکایی ممکن است در روزهای آینده در ایالات متحده دیدار کنند.
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