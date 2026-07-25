ایالات متحده با سیلاب زدگان شرق افغانستان ابراز همدردی کرد

وزارت خارجه ایالات متحده با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در شرق افغانستان، ابراز همدردی کرد.

یک سخنگوی این وزارت در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در مورد واکنش واشنگتن به این سیلاب ها گفت: "ما از گزارش ها در مورد سرازیر شدن سیلاب های مرگبار در شرق افغانستان آگاه استیم. با کسانیکه زندگی شان در اثر این فاجعه طبیعی وحشتناک متاثر شده است، ابراز همدردی می کنیم."

وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به این پرسش بخش صدای امریکا که آیا واشنگتن برنامه ای برای کمک رسانی به قربانیان این سیلاب ها دارد یا خیر، گفت: "به دستور رییس جمهور ترمپ، وزارت خارجه ایالات متحده هر گونه کمک های خارجی را که احتمالاً می تواند به دست طالبان برسد، به حالت تعلیق درآورده است."

پیش از این دفتر سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) و همچنان مقامات ارشد سازمان ملل متحد، حکومت طالبان را به مداخله در روند رساندن و توزیع کمک ها متهم کرده بودند.

مقام های طالبان اما بار ها مداخله در روند امدادرسانی را رد کرده اند.

حدود دو هفته پیش نیز، یک گروه کاری سازمان ملل متحد بر بنیاد یک نظرسنجی جدید گزارش داد که ۷۵ درصد نهاد های امداد رسان در افغانستان برای ادامۀ حضور زنان در فعالیت‌های بشردوستانه، با شرایط تعیین ‌شده از سوی حکومت طالبان موافقت کرده ‌اند.