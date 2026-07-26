پولیس آلمان: حمله بر راهپیمایی همجنسگرایان یک حمله تروریستی اسلام گرایانه است

پولیس آلمان روز یکشنبه ۲۶ جولای از آغاز یک عملیات گسترده در سراسر این کشور برای پیدا کردن عامل حمله بر راهپیمایی همجنسگرایان در برلین خبر داد.

فرد مهاجم شنبه شب حوالی ساعت ده شب به وقت محل با یک موتر در جریان این راهپیمایی، بر عابرین حمله کرد که در اثر این حمله یک نفر کشته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شد.

الکساندر دوبرنت، وزیر داخله آلمان حین بازدید از محل رویداد این حمله گفت: "هر آنچه اینجا می بینیم، نشان می دهد که با یک حمله تروریستی اسلام گرایانه روبرو استیم."

پولیس آلمان مظنون این حمله را عبدل ۲۱ ساله معرفی کرد و از مردم این کشور در مورد مظنون خواستار معلومات شده است.

پولیس همچنان به مردم هشدار داد که در صورت که مظنون را شناسایی می کنند، به او نزدیک نشوند چون ممکن او مسلح باشد.

منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته اند که مظنون دو ماه پیش از زندان رها شده بود و به دلیل سابقه اش، تحت نظارت نیرو های امنیتی بود.

وزیر داخله آلمان گفت که مظنون در سال ۲۰۰۵ در آلمان تولد شد، شهروند این کشور بوده و اصالتاً از لبنان است.

کای ویگنر، شهردار برلین این حمله را "یک حمله تروریستی اسلامگرایانه بر شیوه زندگی [آلمانی ها] در کنار یکدیگر، بر دیموکراسی لیبرال و آزادی [آلمان]" خواند.

آلمان در سال های اخیر شاهد چندین حمله بر اجتماعات مردم با استفاده از موتر بوده است.