وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده است که به افرادی که وضعیت حفاظتی موقت (تی‌پی‌اس)آن‌ها در امریکا به پایان رسیده، کمک نقدی و تکت رایگان بازگشت به کشورهایشان فراهم می‌کند.

این وزارت روز دوشنبه (۲۷ جولای) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به هر فردی که وضعیت حفاظتی موقتش به پایان رسیده و مایل است ایالات متحده را ترک کند، علاوه بر تکت رایگان بازگشت به کشورش، ۲۶۰۰ دالر کمک نقدی پرداخت خواهد شد.

در این اعلامیه همچنین هشدار داده شده است که وزارت امنیت داخلی امریکا علیه افرادی که مدت اقامت قانونی‌شان در ایالات متحده به پایان رسیده و به‌صورت داوطلبانه این کشور را ترک نکنند، اقدام خواهد کرد.

پس از تصمیم حکومت و محکمه عالی این کشور درباره پایان دادن به وضعیت حفاظتی موقت اتباع برخی کشورها، صدها هزار نفر حق اقامت قانونی خود را در ایالات متحده از دست داده‌اند.

محکمه عالی ایالات متحده در ماه جون به اداره رییس جمهور ترمپ اجازه داد تا وضعیت حفاظتی موقت شهروندان هایتی و سوریه را که به دلیل جنگ و آفات طبیعی به آنان اعطا شده بود، لغو کند.

در پی این تصمیم محکمه عالی، نزدیک به ۱.۷ میلیون مهاجر از حدود ۱۷ کشور، از جمله شماری از مهاجران افغان که با اسناد وضعیت حفاظتی موقت در ایالات متحده اقامت داشتند، در معرض خطر اخراج قرار گرفته‌اند.

وزارت امنیت داخلی امریکا نیز سال گذشته وضعیت حفاظتی موقت شماری از مهاجران افغان را پایان داد و نزدیک به ۹ هزار شهروند افغان که با این اسناد در امریکا اقامت داشتند، با خطر اخراج از این کشور روبه‌رو شدند.