درون های اوکراینی صبح چهارشنبه پالایشگاه‌های نفت و مراکز لوژستیکی در شهرهای پرم، ریازان و تاگانروگ روسیه و همچنین شبه‌جزیره کریمیه را هدف قرار دادند. در پی این حملات، شرکت وایلدبیریز بزرگ‌ترین فروشگاه انترنتی روسیه، گدام خود در ریازان را تخلیه کرد.

در شهر ریازان، در جنوب مسکو به گفته مقامات محلی چند مرکز صنعتی در پی حملات درون، دچار آتش‌سوزی شده و شش نفر جراحت برداشته اند.

در شهر پرم نیز، درونهای اوکراینی تأسیسات صنعتی را هدف قرار داده‌اند که به گفته مقامات محلی تلفات جانی نداشته است.

در منطقه روستوف در جنوب روسیه، یک مقام محلی گفت که بر اثر اصابت بقایای یک راکت به یک ساختمان مسکونی در شهر بندری تاگانروگ در ساحل بحیره آزوف، یک زن کشته و یک مرد زخمی شده‌اند.

در شبه‌جزیره کریمیه به گفته مقامات محلی در حملات درون اوکراین، دو نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند.

از سوی هم به گفته مقام‌های اوکراینی در حمله طیارات بی سرنشین روسیه به شهر خرسن، یک تن کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین، وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن دو کشتی حامل سلاح و تجهیزات نظامی اوکراینی در شرق بندر اودیسا خبرداده است.

در حالی که اوکراین با کمبود راکت های رهگیر، از جمله سیستم رهگیر پتریوت، روبه‌رو است، تولید درون های دوربرد این کشور افزایش یافته و به کییف امکان داده است پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های روسیه را هدف قرار دهد. این حملات در روزهای اخیر به دست‌کم هفت گدام شرکت وایلدبیریز، بزرگ‌ترین فروشگاه انترنتی روسیه، آسیب زده، حدود ۱۰ درصد از ظرفیت گدام داری این شرکت را از بین برده و به ده‌ها هزار کسب‌وکار کوچک خساره وارد کرده است.

وایلدبیریز همچنین گدام خود در شهر ریازان را تخلیه و پذیرش محموله‌های جدید را متوقف کرده است، این شرکت برای کاهش خطر حملات درون، در پی اجاره ۱۰۰ هزار متر مربع گدام در قزاقستان است.



