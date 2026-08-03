حملات روسیه و اوکراین چندین کشته برجا گذاشت

اوکراین وروسیه به حملات توسط طیاره‌های بی‌سرنشین (درون) تهاجمی و میزایل بر یک دیگر در حالی ادامه می‌دهند که در حملۀ درون روسیه بر یک تانک تیل در ساحۀ دنیپروپتروفسک اوکراین روز دوشنبه سه نفر کشته شد.

در همین حال، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه از تصرف شهرک‌های بیلی کولودیاز و اوستینیوکا در منطقه خارکیف اوکراین خبرداد. این ادعای روسیه از سوی منابع مستقل تایید نشده است.

از سوی دیگر، اوکراین نیز به حملات دور برد خود براهداف روسیه ادامه داده است.

روسیه روز دوشنبه گفت که در پی یک حملۀ درون اوکراین بر تفرجگاه ساحلی گلندژیک در ساحل بحیرۀ سیاه، چهار نفر از جمله یک کودک کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اوکراین تاهنوز به این خبر واکنش نشان نداده اما روسیه و اوکراین هردو می‌گویند که به‌طور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهند.

در یک رویداد دیگر، شرکت فروشات انترنتی وایلدبریز اعلام کرد که در پی حملۀ درون اوکراین بر یکی از گدام هایش در منطقه ولادیمیر روسیه، آتش‌سوزی رخ داده است.

قابل ذکر است که روسیه در ساعات نخست روز شنبه حملات گستردۀ میزایل را بر کیف انجام داد که در اثر آن نه نفر کشته شدند.

پس از این حملات، ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، گفت که مهمات سیستم دافع هوای پاتریوت امریکایی که جلو میزایل‌های روسی را می‌گرفت، خلاص شده است.

زیلینسکی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که روسیه در هفتۀ گذشته بر ۱۶ ساحه در اوکراین حمله کرده و در این مدت در حدود ۱۹۰۰ طیارۀ بی‌سرنشین، نزدیک به ۱۶۰۰ بم و میزایل بالستیک مختلف را بر این مناطق شلیک کرده است.



