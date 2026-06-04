افغانستان در تازهترین گزارش شورای پناهندگان ناروی (انآرسی) زیر عنوان "بحرانهای آوارگی فراموششدۀ جهان"، در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
این گزارش که در ۴ جون سال ۲۰۲۶ نشر شده، حاکی از آنست که افغانستان یکی از کشورهای است که باوجود گستردگی بحران انسانی، کمترین توجه سیاسی، رسانهای و مالی را دریافت کرده است.
گزارش "بحرانهای آوارگی فراموششدۀ جهان" گفته است که حدود ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که تقریباْ نیمی از جمعیت ۴۶ میلیونی این کشور را تشکیل میدهد. همچنان مجموع افراد بیجاشده در داخل و خارج افغانستان به ۹.۵ میلیون نفر رسیده است.
شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که کاهش کمکهای بینالمللی در سال ۲۰۲۵، تاثیرات ویرانگری را بر وضعیت انسانی افغانستان داشته است.
طبق این گزارش، با توجه به اعلان کاهش بودجۀ جهانی در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۴ میلیون کودک در افغانستان در معرض سوتغذیه قرار دارند و بیش از ۴۰۰ مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه، از فعالیت باز مانده اند که دسترسی میلیونها نفر را به خدمات صحی محدود کرده است.
شورای پناهندگان ناروی با یادآوری زلزلههای مرگبار ولایت کنر و بلخ افغانستان، خاطر نشان کرده که تنها زلزلۀ به شدت ۶ به مقیاس ریکتر در کنر جان بیش از ۲۱۵۰ نفر را گرفت و هزاران منزل مسکونی را ویران کرد.
در گزارش آمده است که جنگ تمامعیار میان پاکستان و افغانستان که با حملات هوایی نیروهای پاکستانی همراه بود، صدها نفر را کشته یا زخمی کرده و دهها هزار خانواده را مجبور ساخته است که خانههای خود را ترک کرده و در شرایط دشوار و نامناسب زندگی کنند.
در این گزارش تذکر رفته است که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۲.۹ میلیون افغان از ایران و پاکستان، به افغانستان برگشته اند که بسیاری از آنان، به گفتۀ این گزارش، تحت شرایط اجباری یا فشارهای سیاسی مجبور به بازگشت به کشورشان شده اند.
شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که این افراد بازگشت کننده، اغلب بدون دارایی و امکانات کافی به یک کشوری برگشته اند که خود با بحرانهای اقتصادی و انسانی گسترده رو به رو است.
این گزارش، همچنان به محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران اشاره کرده و میگوید که از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت، نزدیک به ۱۰۰ فرمان و محدودیت در زمینۀ آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان صادر شده است.
گزارش"بحرانهای آوارگی فراموششدۀ جهان" با توجه به فرهنگ و نیازمندیهای صحی افغانستان تاکید کرده است که مراقبتهای صحی زنان، بدون حضور داکتران زن، از هم متلاشی شده و بدون حضور زنان کمکرسان، دسترسی به سایر زنان نیازمند غیرممکن میشود.
شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که ادامۀ این وضعیت در افغانستان، همراه با فقر، آفات طبیعی و کاهش کمکهای جهانی، بحران افغانستان را عمیقتر کرده و نیازمند توجه فوری جامعۀ بینالمللی است.
در گزارش "بحرانهای آوارگی فراموششدۀ جهان" سفارش شده است که جامعه جهانی باید از چند جهت به بحران افغانستان رسیدگی کند؛ هم از کشورهای همسایه که پناهجویان افغان را میپذیرند حمایت کند و هم با کمکهای بینالمللی و برنامههای درازمدت، بیجاشدنها و مهاجرت اجباری مردم افغانستان را ریشهیابی کند.
طالبان تا زمان نشر این مطلب، در مورد این گزارش واکنش نشان نداده اند اما در گذشته مشکلات اقتصادی حاکم در افغانستان را نتیجۀ عدم به رسمیت شناختن این حکومت عنوان کرده اما ممنوعیت زنان و دختران را به تحصیل از مسایل داخلی افغانستان خوانده اند.
در این گزارش به بحرانهای بشری ده کشور جهان پرداخته شده است که سودان، جمهوری دموکراتیک کانگو، کولمبیا و یمن در ردۀ اول تا چهارم قرار دارند و موزمبیق در جایگاه دهم این گزارش قرار گرفته است.
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