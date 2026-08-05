بوکسر افغان در محکمه یونان در پیوند به قتل یک امدادگر اسکاتلندی حاضر شد

شریف احمدزی بوکسر ۲۶ ساله افغان روز چهارشنبه در محکمه ای در شهر آتن، پایتخت یونان، در پیوند به پرونده قتل یک زن اسکاتلندی که در امور بشردوستانه فعالیت میکرد، حاضر شد.
سارنوال محکمه این شهروند افغان را به قتل، سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم کرده است. قربانی، الیزابت جین راس، ۳۸ ساله و شهروند اسکاتلند، برای انجام فعالیتهای داوطلبانه به یونان سفر کرده بود.
جسد این زن در ۱۸ جولای در داخل یک بکس سفری در یک ساختمان نیمهکاره در منطقه کیپسیلی شهر آتن پیدا شد. او چند روز پیش از آن ناپدید شده بود و خانواده و دوستانش پس از دریافت پیامهای غیرعادی از تلفون وی، موضوع را به پولیس گزارش داده بودند.
مقامهای یونانی میگویند شواهدی از جمله تصاویر کمرههای امنیتی، اطلاعات موبایل مقتول و سایر مدارک در جریان تحقیقات به دست آمده است. به گفته سارنوالی شهر آتن، متهم پس از مرگ قربانی از کارتهای بانکی او نیز استفاده کرده است.این بوکسر افغان که در گذشته به عنوان پناهجو وارد یونان شده و در مسابقات بوکس نیز فعالیت داشته است، او تمامی اتهامهای مربوط به قتل را رد میکند. او گفته است که جسد این زن را پس از یافتن در محل، از ترس و هراس منتقل کرده، اما در مرگ وی نقشی نداشته است. به دلیل وضعیت جسد، مقامهای عدلی تاکنون نتوانستهاند علت دقیق مرگ را مشخص کنند.
محکمه برای متهم ۲۴ ساعت فرصت داده است تا پاسخ رسمی خود را به اتهامها ارایه کند. انتظار میرود پس از آن، محکمه درباره بازداشت موقت یا آزادی او تا زمان برگزاری محاکمه تصمیمگیری کند.
مقامهای یونانی تاکید کردهاند که تحقیقات در این پرونده ادامه دارد و تا زمان صدور حکم نهایی محکمه، متهم از نظر قانون بیگناه محسوب میشود.
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