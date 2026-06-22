در گزارش جدید برنامه جهانی غذا که هفته سوم ماه جون را تحت پوشش قرار داده گفته شده که کارگران روزمزد درافغانستان بهطور متوسط کمتر از دو روز در هفته کار پیدا میکنند؛ موضوعی که بر تداوم مشکلات اقتصادی این کشور، با وجود ثبات نسبی بازارهای مواد غذایی و ارزش نسبتاً قوی پول افغانی، تأکید دارد.
این گزارش نشان میدهد که کارگران غیر حرفه ای بهطور متوسط تنها توانستهاند ۱٫۹ روز کار در هفته پیدا کنند که حدود ۱۶ درصد کمتر از سطح سال گذشته و همچنین کمتر از میانگین سهساله است. دستمزد روزانه بهطور متوسط ۳۰۹افغانی بوده که اندکی بیشتر از هفته قبل گزارش شده است.
برنامه جهانی غذا گفته است که بازارها در افغانستان همچنان از عرضه کافی برخوردار هستند؛ وضعیتی که با برداشتهای فصلی محصولات زراعتی و جریان تجارت منطقهای پشتیبانی میشود. همچنین ارزش پول افغانی در حدود ۶۴٫۳ افغانی در برابر دالر امریکایی ثابت باقی مانده که به مهار فشارهای تورمی کمک کرده است.
این گزارش همچنین به افزایش مصارف دهقانان اشاره کرده است. قیمت کود کیمیایی (یوریا) طی یک سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت کود کیمیایی (دی امونیم فاسفیت) ۱۹ درصد بالا رفته است که نگرانیهایی را درباره مصارف تولیدات زراعتی در آستانه فصلهای آینده کشت ایجاد کرده است.
در همین حال، قیمت بسته کمکی غذایی ستندرد برنامه جهانی غذا به نزدیک ۶ هزار افغانی رسیده که اندکی بیشتر از میزان کمک نقدی بشردوستانهای است که به خانواده های آسیبپذیر پرداخت میشود.
این گزارش در حالی منتشر شده است که افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان روبهرو است. نهادهای سازمان ملل متحد برآورد میکنند که بیش از ۲۱ میلیون نفر در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
اگرچه نرخ تورم کاهش یافته و بازارها همچنان فعال هستند، این گزارش نشان میدهد که مزایای این شرایط هنوز به بهبود ملموس معیشت بسیاری از خانوادههای افغان منجر نشده است. بر اساس این گزارش، برای میلیونها نفری که به کارهای روزمزد وابستهاند، چالش اصلی بهطور فزایندهای دسترسی به مواد غذایی نه ، بلکه توانایی خرید آنها است.
گروه