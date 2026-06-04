بازگشت تاریخی تیم فوتبال زنان افغان به مستطیل سبز

تیم فوتبال زنان افغانستان که پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ از فعالیت بازمانده و اعضای آن مجبور به ترک کشور شده بودند، پس از دریافت مجوز رسمی از فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) بار دیگر در یک رقابت بینالمللی به میدان رفت.
این تیم روز پنجشنبه، ۳ جون، در شهر آکلند نیوزیلاند در برابر تیم 'جزایر کوک' صفآرایی کرد و با نتیجه یک بر صفر بازی را واگذار کرد، اما حضور دوباره بازیکنان افغان در یک مسابقه رسمی، نقطه عطفی در مسیر بازگشت فوتبال زنان افغانستان به عرصه بینالمللی تلقی میشود.
اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از تسلط دوباره گروه طالبان در اگست ۲۰۲۱، ناچار به پنهان شدن و سپس ترک افغانستان شدند. طالبان تمامی فعالیتهای ورزشی زنان را متوقف کردند و تیم ملی فوتبال زنان نیز عملاً از ساختار رسمی ورزش افغانستان حذف شد.
بخش بزرگی از بازیکنان این تیم در آسترالیا اسکان یافتند و در کنار شماری دیگر از فوتبالیستهای افغان در اروپا و امریکای شمالی، تلاش کردند فعالیتهای ورزشی خود را حفظ کنند. آنان در آسترالیا برنامهای را تحت عنوان "زنان متحد افغان" ایجاد کردند و طی سالهای گذشته به تمرین و رقابت ادامه دادند.
در ماه اپریل سال جاری، فیفا با ایجاد سازوکاری ویژه، به بازیکنان زن افغانستان اجازه داد تحت نام "زنان متحد افغان" در مسابقات بینالمللی شرکت کنند؛ تصمیمی که از سوی بازیکنان به عنوان گامی تاریخی برای احیای فوتبال زنان افغانستان استقبال شد.
مونا امینی، هافبک این تیم، میگوید که شنیدن خبر تایید فیفا برای حضور دوباره افغانستان در رقابتهای بینالمللی یکی از مهمترین لحظات زندگی ورزشی آنان بوده است.
او گفت: "این نتیجه چهار تا پنج سال تلاش و مقاومت بازیکنانی است که با وجود دوری از وطن، رویای نمایندگی از افغانستان را رها نکردند."
بازیکنان افغان پیش از این نیز در مسابقات دوستانه "یونایت" شرکت کرده بودند و موفق شدند تیم لیبیا را شکست دهند؛ رقابتی که برای نخستین بار پس از چند سال فرصت شنیدن سرود ملی افغانستان را برای آنان فراهم کرد.
فاطمه یوسفی، دروازهبان تیم و ساکن ملبورن آسترالیا، میگوید هنگام خروج از افغانستان تنها یک بیک همراه داشت و هدف اصلیاش نجات جان خود و ادامه زندگی بود.
او افزود: "وقتی به آسترالیا رسیدیم، احساس میکردیم همهچیز را از دست دادهایم؛ خانواده، خاطرات کودکی و حتی تیم ملی. به همین دلیل بازگشت دوباره به صحنه بینالمللی برای ما اهمیت بسیار بزرگی دارد."
یوسفی تاکید کرد بسیاری از بازیکنان با وجود تهدیدهای امنیتی، محدودیتهای اجتماعی و مخالفتهای فرهنگی، سالها برای رسیدن به تیم ملی فوتبال زنان تلاش کرده بودند و اکنون نیز میخواهند صدای زنان و دخترانی باشند که در افغانستان از حق آموزش، ورزش و مشارکت اجتماعی محروم شدهاند.
مونا امینی نیز گفت که شرایط فعلی زنان در افغانستان انگیزهای مضاعف برای ادامه فعالیت این تیم ایجاد کرده است.
او افزود: "ما تلاش میکنیم نماینده زنان و دخترانی باشیم که هنوز در افغانستان زندگی میکنند و امید داریم نسل تازهای از فوتبالیستهای زن افغانستان در آینده شکل بگیرد."
تیم فوتبال زنان افغانستان آخرین مسابقه رسمی خود را در سال ۲۰۱۸ برگزار کرده بود و اکنون پس از سالها وقفه، با حمایت فیفا و در قالب ساختاری جدید، بار دیگر به عرصه رقابتهای بینالمللی بازگشته است.
بازیکنان این تیم معتقدند حضور دوباره آنان در میادین فوتبال تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه پیامی در حمایت از حق زنان برای آموزش، ورزش و مشارکت برابر در جامعه افغانستان به شمار میرود.
گروه