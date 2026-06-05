ملل متحد: بحران محیط زیست در افغانستان رو به وخیم شدن است

سازمان ملل متحد به مناسبت پنجم جون، روز جهانی محیط زیست، گفته است که آزمون‌های محیط زیستی در افغانستان رو به افزایش است و معیشت، مصوونیت و ثبات غذایی مردم این کشور را به گونۀ فزاینده متاثر کرده است.

خشکسالی و کمبود آب، به گفتۀ ملل متحد، به عنوان عمده‌ترین تهدید محیط زیست در افغانستان باقی مانده و نصف جمعیت، به ویژه روستانشینان متکی به زراعت، را به شدت متاثر کرده است.

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که به دلیل خشکسالی‌های دوامدار، حاصلات زراعتی در برخی ساحات افغانستان به گونۀ پیهم از بین رفته و این وضعیت، رقابت بر سر زمین و آب را بیشتر کرده و در برخی موارد سبب تنش و جنگ شده است.

یوناما همچنان از کمبود آب پاک آشامیدنی، مجبور شدن باشندگان ساحات معروض به خشکسالی برای ترک محلات اصلی شان، به عنوان پیامدهای دیگر کمبود آب در افغانستان یاد کرده است.

این نهاد ملل متحد گفته است که سیلاب‌های اخیر و تخریب محیط زیست به ویژه جنگ‌زدایی و استخراج بی‌رویه، خودسرانه و غیرفنی معادن در افغانستان به مشکلات محیط زیست در آن کشور افزوده است.

افزایش بیش از حد زباله و آلودگی هوا، به ویژه در فصل زمستان، یکی دیگر از مشکلات محیط زیست در افغانستان است که یوناما آن را برجسته کرده است.

یوناما هشدار داده است که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی است که پیامدهای آن بحران‌های موجود در آن کشور از جمله آزمون‌های محیط زیست، فقر، آوارگی و ناامنی غذایی را وخیم‌تر می‌کند.