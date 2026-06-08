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افغانستان

از ماه مارچ تا کنون ۷۵ نفر در افغانستان  غرق شده اند

بر اساس اعلام اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان ، از ۲۱ مارچ تاکنون دست‌کم ۷۵ نفر در رویدادهای جداگانه در سراسر افغانستان غرق شدند و سه تن دیگر زخمی شده‌اند. محمد یوسف حامد، سخنگوی این اداره، گفت که قربانیان شامل ۲۷ مرد، هفت زن و ۴۱ کودک بوده‌اند که نشان‌دهنده تأثیر سنگین این‌گونه حوادث بر خانواده‌های افغان است.

آقای حامد از شهروندان خواست هنگام رفتن به کنار رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سایر منابع آبی، اصول ایمنی را رعایت کنند. او هشدار داد که با فرارسیدن فصل گرما، برای جلوگیری از تلفات بیشتر، احتیاط و توجه بیشتری لازم است.

همه‌ساله ده‌ها نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان خود را از دست می‌دهند که بیشتر قربانیان را کودکان و جوانان تشکیل می‌دهند. بسیاری از این حوادث در رودخانه‌ها، کانال‌های آبیاری و ذخیره‌گاه‌های آب رخ می‌دهد؛ مکان‌هایی که امکانات ایمنی، علایم هشداردهنده و خدمات نجات در آن‌ها محدود یا کاملاً وجود ندارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که با افزایش دمای هوا و روی آوردن خانواده‌های بیشتری به مناطق نزدیک آب برای رهایی از گرما، خطر غرق‌شدن نیز افزایش خواهد یافت. افغانستان در بسیاری از ولایت‌ها از امکانات کافی برای آب بازی و تفریحگاه‌های امن برخوردار نیست و همین امر مردم را ناگزیر می‌سازد تا از منابع طبیعی آب استفاده کنند که می‌تواند خطرناک باشد.

این تلفات در حالی رخ می‌دهد که افغانستان همچنان با چالش‌های گسترده بشردوستانه و کمبود زیرساخت‌ها روبه‌رو است. سال‌ها جنگ، عدم توسعه‌ و سرمایه‌گذاری محدود در بخش خدمات عمومی باعث شده است که بسیاری از جوامع از خدمات مناسب پاسخ‌گویی به حوادث اضطراری، مراکز صحی و برنامه‌های تأمین ایمنی عمومی محروم باشند.

گروه

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