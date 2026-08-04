تیم ملی فوتسال افغانستان فردا، چهارشنبه پنجم اگست، در سومین دیدار خود در جام کانتیننتال تایلند به مصاف روسیه میرود؛ همزمان، تیم ملی کرکت کشور نیز سلسله پنجبازی یکروزه بینالمللی خود در برابر ایرلند را آغاز میکند.
بر اساس تقسیم اوقات که در صفحه فیسبوک فدراسیون فوتسال افغانستان به نشر رسیده است، دیدار تیمهای ملی فوتسال افغانستان و روسیه ساعت ۳:۳۰ پس از چاشت به وقت افغانستان در ورزشگاه نونتابوری تایلند برگزار خواهد شد. روسیه در جایگاه هفتم ردهبندی جهانی قرار دارد و در میان تیمهای حاضر در این رقابتها، بهترین جایگاه را در اختیار دارد.
افغانستان در نخستین بازی خود با نتیجه شش بر یک در برابر تایلند، میزبان مسابقات، شکست خورد و در دومین دیدار نیز نتیجه را دو بر یک به ویتنام واگذار کرد.
ملیپوشان فوتسال کشور پس از رویارویی با روسیه، روز پنجشنبه ششم اگست، در چهارمین و آخرین بازی خود به مصاف نیوزیلند خواهند رفت.
جام کانتیننتال از اول تا ششم اگست با حضور تیمهای افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزیلند در نونتابوری برگزار میشود. این رقابتها بهصورت لیگ تکدورهای برگزار میشود و هر تیم یکبار با چهار تیم دیگر بازی میکند. تیمی که در پایان بیشترین امتیاز را به دست آورد، قهرمان خواهد شد.
این رقابتها بهصورت لیگ تکدورهای برگزار میشود و هر تیم یکبار با چهار تیم دیگر بازی میکند. تیمی که در پایان بیشترین امتیاز را به دست آورد، قهرمان خواهد شد.
آغاز سلسله بازیهای یکروزه افغانستان و ایرلند
در بخش کرکت، تیم ملی افغانستان فردا در نخستین بازی از سلسله پنج دیدار یکروزه بینالمللی به مصاف ایرلند، تیم میزبان، میرود.
این مسابقه ساعت ۲:۱۵ پس از چاشت به وقت افغانستان در میدان کرکت بریدی برگزار خواهد شد. دو تیم از پنجم تا پانزدهم اگست پنج بازی پنجاهآوره انجام میدهند. دو دیدار نخست در بریدی و سه مسابقه دیگر در استورمونت برگزار خواهد شد.
ملیپوشان افغانستان حدود یک هفته پیش به بریتانیا رسیدند و پیش از سفر به ایرلند، بخشی از تمرینات آمادهگی خود را در شهر منچستر انجام دادند.
بازی روز چهارشنبه نخستین حضور افغانستان با رهبری رحمت شاه بهعنوان کپتان تیم ملی در مسابقات یکروزه بینالمللی خواهد بود. رحمت شاه پس از کنارهگیری حشمتالله شهیدی، بهعنوان کپتان تیمهای یکروزه و تست افغانستان تعیین شد.
رحمت شاه ابراز امیدواری کرده است که ملیپوشان افغانستان در برابر ایرلند عملکرد خوبی داشته باشند و سلسله پنجبازی را با پیروزی به پایان برسانند.
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