واکنش پاکستان به یافته های عفو بین الملل از حمله آنکشور به کابل

پاکستان گزارش سازمان عفو بین المل را که گفته حمله پاکستان بر کابل، باید به عنوان جنایت جنگی احتمالی بررسی شود، به شدت رد کرد. پاکستان در واکنش به یافته های عفو بین الملل از حمله آنکشور به یک مرکز درمانی درکابل گفت این گزارش به عوض یک تصمیم قضایی، یافته های حمایتی ارایهٔ میکند.

مقامات پاکستان همپنان ادعا کرده اند که این گزارش امنیت مرزی و گستشرش مستمر تروریزم فرامرزی از خاک افغانستان را نادیده گرفته است.

اردوی پاکستان به تاریخ ۱۶ ماه مارچ، در کابل و ننگرهار حملات هوایی انجام داد. در این حملات، مرکز درمان معتادان "امید" که ظرفیت نگهداری حدود ۲۰۰۰ نفر را داشت نیز هدف قرار گرفت. پاکستان ادعا کرده بود که در این مرکز، زیرساخت های حمایوی و فنی نظامی و تاسیسات انبار مهمات وجود داشت.

اما عفو بین‌الملل گفته است هیچ شواهدی را دریافت نکرده تا این ادعاهای پاکستان را ثابت کند که در زمان حمله، از مرکز درمانی امید برای انبار سلاح یا مهمات و یا مقاصد دیگر نظامی استفاده می‌شد.

ایزابل لاسی، سرپرست بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته است که "حمله بر مرکز امید، نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه می‌باشد - ممکن مصداق جنایت جنگی" باشد.

عفو بین‌الملل با انجام تحقیقات تازه، گفته است یافته های آن سازمان نشان میدهد که حمله هوایی پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل، به عنوان جنایت جنگی احتمالی بررسی شود.

به گفته منابع رسمی پاکستانی، عدم موجودیت سلاح های قابل مشاهده، در تصاویر انتخاب شده بعد از حمله نمی تواند بصورت قطعی ثابت کند که این مرکز درمانی، قبل از حمله به آن کاربرد نظامی نداشته است.

منابع رسمی پاکستان گفته اند عفو بین الملل به اطلاعات عملیاتی پاکستان، پروسه های هدف گیری و یا ارزیابی تهدیدات طبقه بندی شده آن دسترسی نداشته است. به گفته مقامات پاکستان، ارزیابی های اطلاعاتی آنان، این مرکز را به عنوان یک انبار مواد منفجره شناسایی کرده است.

به دنبال حمله پاکستان بر مرکز درمانی امید، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، در صفحهٔ ایکس خود نگاشت که در نتیجهٔ حملات موفق و دقیق قوای هوایی آن کشور "زیرساخت حمایوی فنی و تاسیسات انبار مهمات در دو نقطهٔ کابل به‌طور مؤثر منهدم شدند".

تارر همچنان ادعا کرده بود که "انفجارهای بعدی به وضوح نشان دهندهٔ موجودیت انبارهای بزرگی مهمات" است که در حمله هدف قرارگرفتند.

ولی عفو بین‌الملل پاکستان را به ناکام ماندن در انجام مکلفیت‌اش برای اثبات این ادعای اسلام آباد، متهم کرده است.

ایزابل لاسی گفت: "پاکستان باید فوراً تحقیقات شفاف، کامل، مستقل و بی‌طرفانه در مورد این حمله – به‌ ویژه فرآیند تصمیم‌گیری که به هدف قرار گرفتن این تاسیسات انجامید – انجام دهد و نتایج آن را علنی سازد."

در همین حال، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان، تحقیقات عفو بین‌الملل را مهم خوانده و گفته است که این تحقیقات "باید جدی گرفته شود و بر آن عمل شود".

براساس یافته‌های عفو بین‌الملل در حمله بر مرکز امید، کم از کم ۲۶۹غیرنظامی کشته شده اند. ولی بر اساس آمار حکومت طالبان، شمار کشته شدگان حمله بر مرکز درمانی امید به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسید.