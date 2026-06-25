افغانستان در قعر شاخص جهانی حقوق کودکان قرار گرفت

بنیاد "حقوق کودکان" مستقر در هالند، افغانستان را در شاخص جهانی حقوق کودکان ۲۰۲۶ در آخرین جایگاه قرار داده است.

براساس گزارش سالانه‌ای این نهاد که روز چهارشنبه منتشر شد، افغانستان در میان ۱۹۴ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۹۴ قرار گرفته و در مجموع تنها ۰،۲۱۴ امتیاز کسب کرده است.

بنیاد "حقوق کودکان" کشورهای جهان را بر اساس شاخص‌هایی از جمله حق زندگی، دسترسی به خدمات صحی، آموزش، حفاظت و وضعیت کلی حقوق کودکان ارزیابی می‌کند.

در این شاخص، پاکستان در جایگاه ۱۴۹ و ایران در ردهٔ ۸۶ قرار گرفته‌اند. در مقابل، لوکزامبورگ به عنوان بهترین کشور جهان از نظر رعایت حقوق کودکان شناخته شده و آیسلند نیز ردهٔ دوم را به دست آورده است.

این گزارش هشدار می‌دهد که تهدیدها از جمله جنگ‌ها، ناامنی و وخامت شرایط اجتماعی علیه رفاه کودکان در سراسر جهان، در حال افزایش بوده و روند پیشرفت در زمینه حقوق کودکان در بسیاری از کشورها کند یا حتی با عقب‌گرد مواجه شده است.