صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) در گزارش سال ۲۰۲۵ خود از پیشرفت های مهم برای کودکان و خانوادها در افغانستان خبر داده ودرعین زمان هشدار می‌دهد که شماری از مشکلات هنوز هم پابرجاست.

درگزارش آمده است که بیش از ۲۰ میلیون نفر که شامل ۵.۶ میلیون کودک می‌شود به کمک‌های اولیه طبی دسترسی یافته اند.

همچنین، ۱۰ میلیون کودک و زن خدمات حیاتی تغذیه‌ای دریافت کرده و برای ۴ میلیون کودک مواد درسی توزیع شده است. علاوه برآن، ۲.۷ میلیون نفر ازآب پاک و خدمات حفظ الصحه مستفید شده اند.

یونیسف ازحمایت شرکای خود و صبر و حوصله مندی مردم افغانستان تقدیر کرده و این دست آوردها را نشانه مقاومت و قوت کودکان دانسته است.

صندوق وجهی ملل متحد (یونیسف) در این گزارش سالانه به بیان مشکلات و نیازمندی های مردم افغانستان نیز پرداخته است. یونیسف می‌گوید که ۲۳.۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند که ۲.۸ میلیون آنرا بازگشت کنندگان تشکیل می‌دهد. به گفته یونیسف ۲.۲ میلیون دختر از آموزش محروم می‌باشند و زنان از فرصت های بیشماری شغلی باز مانده اند.

یونیسف می افزاید سکتور آموزش و پرورش با مشکلات جدی روبرو است که شامل کیفیت ضعیف آموزش، سطح پاین سواد و شماری زیادی کودکان محروم از رفتن به مکتب می‌گردد.

این نهاد جهانی می‌گوید در حالیکه فقر یکی از مشکلات دوامدار می‌باشد، آینده اقتصادی افغانستان با یک سرنوشت نامعلوم مواجه است.