درگذشت عبدالغفور روان فرهادی، نویسنده و دپلومات برجسته افغانستان

عبدالغفور روان فرهادی یکی از شخصیت های برجسته عرصه زبان، ادبیات و فرهنگ افغانستان و نماینده دایمی پیشین آنکشور در سازمان ملل متحد در سن۹۶ سالگی درگذشت.

اعضای خانواده اقای فرهادی در صحبت با رسانه‌ها تایید کرده اند که او روز یکشنبه در شهر سانفرانسیسکو، در ایالات متحده امریکا جان باخته است. روان فرهادی در سال های پایانی عمر اش در ایالت کالیفورنیا بسر می برد و دلیل مرگ وی کهولت سن گفته شده است.

فرهادی از سال ۱۹۹۳ الی سال ۲۰۰۶ میلادی به‌عنوان نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد فعالیت کرد.

اقای فرهادی برعلاوه فعالیت‌های دپلماتیک، از نویسندگان برجسته افغانستان بود که اثار باارزشی در زمینه های، شعر و ادب، فرهنگ و تاریخ و همچنان ده ها اثر پژوهشی و ترجمه از وی باقی مانده است.

اقای فرهادی در اول سنبله ۱۳۰۸ در کابل به ‌دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کابل فراگرفت و در سال ۱۹۴۹ از سوی وزارت امور خارجه برای فراگیری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به پاریس اعزام شد و در آنجا در بخش روابط بین المللی تحصیل کرد.

وی در سال ۱۹۵۵ دکترای خود را بدست آورد که بر آثار، اندیشه و عرفان خواجه عبدالله انصاری متمرکز بود، تحقیقی که بعد ها تحت نام "خواجه عبدالله انصاری" ترجمه و در تهران چاپ شد.

روان فرهادی به پنج زبان از جمله فارسی‌، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و عربی تسلط داشت و همچنان در حوزه های زبان های باستانی مانند اوستا و سانسکریت پژوهش های با ارزشی انجام داد.

ده ها اثر تحقیقی، ترجمه و نقد ادبی از اقای فرهادی به جا مانده است که اثاری چون احوال عاشقان و عارفان، تاریخ تلفظ و صرف زبان پشتو، خواجه عبدالله انصاری، ترجمه "قوس زندگی منصور حلاج" اثر لویی ماسینیون شامل آن است.