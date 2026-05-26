مخالفت صدراعظم کانادا با همه پرسی استقلال البرتا

مارک کارنی صدراعظم کانادا می گوید که همه پرسی برنامه ریزی شده در ولایت البرتا برای جدا شدن از این کشور، گرچه الزام آور نیست اما میتواند به آنچه او یک فریب خطرناک خواند، تبدیل شود و افزود که پرسیدن چنین پرسشهای مفید نیست.

این ولایت نفت خیز هفته گذشته اعلام کرد که در ماه اکتوبر یک همه پرسی غیرالزامی را در مورد اینکه آیا ساکنانش میخواهند بخش از کانادا بمانند یاخیر،‌ برگزار خواهد کرد.

صدراعظم کانادا ازنتایج ناخواسته این همه پرسی ابراز نگرانی کرد و در اشاره به رای گیری برگزیت یاخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ گفت که خروج احتمالی البرتا از کانادا به نفع این ولایت نخواهد بود.

از اهالی البرتا پرسیده خواهد شد که آیا این ولایت باید بخشی از کانادا باقی بماند یا دولت باید روند قانونی لازم برای برگزاری همه ‌پرسی الزام‌آور استقلال در تاریخ بعدی را آغاز کند.

حزب محافظه‌کار متحد راست میانه البرتا در آستانه پیروزی انتخاباتی خود در این ولایت در سال ۲۰۲۳، به برگزاری این همه‌پرسی اشاره‌ای نکرده بود.

یک نظرسنجی که توسط انگس ریید یکی از جامعه شناسان کانادا صورت گرفت که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد که ۶۰ درصد از اهالی البرتا در صورت برگزاری همه ‌پرسی الزام‌آور، به ماندن در کانادا رأی خواهند داد .

به گفته آقای ریید کسانی که برای جدایی تلاش می‌کنند، می‌گویند که از سیاست‌های محیط زیستی جستین ترودو، صدر اعظم پیشین کانادا، که به اعتقاد آنها صنعت نفت و گاز ولایت را تضعیف کرده است، ناراضی هستند. کارنی از زمان به قدرت رسیدن در مارچ ۲۰۲۵، چندین مورد از این اقدامات ترودو را لغو کرد.

کارنی، که در دوران برگزیت به عنوان رییس بانک انگلستان خدمت می‌کرد، نسبت به کسانی که ممکن است استدلال کنند که حمایت از یک همه‌پرسی غیرالزام‌آور، موضع ولایت را در مذاکرات آینده با اوتاوا تقویت می‌کند، هشدار داد.

او گفت: "این یک مشاهده از تجربه است. در این مسایل جدایی، اغلب گفته می‌شود که "به این رأی دهید، و این یک گزینه آزاد است، به این رأی دهید، و ما موضع خود را در مذاکرات آینده تقویت خواهیم کرد." این یک فریبکاری بسیار خطرناک است."

رأی‌گیری ماه اکتوبر اولین بار در تاریخ کانادا خواهد بود که ولایت البرتا پس از کیوبک، مسئله جدایی را به رای گیری مردم می گذارد.

انتظار می‌رود این موضوع نه تنها در البرتا، بلکه به طور گسترده‌تر در کانادا تفرقه‌انگیز باشد، زیرا کارنی تلاش می‌کند تا در ماه‌های آینده رهبری یک جبهه متحد کانادایی را در مقابله با تعرفه‌های ایالات متحده و مذاکره مجدد توافق تجاری ایالات متحده- مکسیکو-کانادا رهبری کند.



