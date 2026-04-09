 عملۀ آرتمیس ۲ مصروف آماده کردن سفینۀ هوایی اوریون برای بازگشت به زمین اند

عملۀ ماموریت آرتمیس ۲ متعلق به سازمان فضایی ایالات متحده (ناسا) روز پنجشنبه (۹ اپریل) برای بازگشت به زمین آمادگی میگیرند.

سفینۀ هوایی اوریون که سه امریکایی و یک کانادایی را به دور ماه برد، قرار است اواخر روز جمعه (۱۰ اپریل) در اقیانوس آرام و در نزدیکی سواحل جنوبی کالیفورنیا ، فرود آید.

وظایف عمله پیش از آغاز ورود مجدد شان به جو زمین، شامل نصب دوبارۀ چوکی‌های سفینۀ هوایی و جمع‌آوری وسایلی است که در طول ماموریت استفاده کرده‌اند.

ویکتور گلاور، یکی از ۴ فضانورد این ماموریت، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که مشتاقانه انتظار میکشد تا با تمام عکس‌ها و داده‌های حاصل از مشاهدات مهتاب، به زمین برگردد.

ماموریت آرتمیس ۲ بر آزمایش سفینۀ هوایی اوریون و سایر سیستم ها برای ماموریت برنامه ‌ریزی‌شدۀ ناسا جهت فرود فضانوردان بر سطح ماه، در اوایل سال ۲۰۲۸، متمرکز است.

کریستینا کوچ یکی دیگر از فضانوردان، روز چهارشنبه گفت که عملۀ آرتمیس ۲ هنگام آزمایش طریقه های کار و توانایی‌های مختلف و بررسی موارد قابل بهبود، به ماموریت‌های آینده نیز فکر کرده‌اند.

کریستینا افزود: " ما واقعاً فقط تلاش کرده‌ایم تا مطمین شویم که آنها برای موفقیت آماده اند."



